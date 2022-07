Shadow Six Typhoon: in video il veicolo più pazzo dell'estate (2023)

Se è divertente e cool, in America lo fanno. Punto. Illogico? Inutile? Irrazionale? Chi se ne frega! Negli USA gli spazi per divertirsi con giocattoloni fuori dal comune si trovano sempre. Ecco perché proprio qui nascono le cose più strane. L'ultima è quella che vedete: uno strano incrocio tra ciò che assomiglia a un ATV Polaris RZR e due moto d'acqua Yamaha, per trasformare nel Nordschleife qualunque rigagnolo delle Everglades. Il nome? Shadow Six Typhoon, il primo Aquatic Utility Vehicle.

QUANTO FA Realizzato in titanio aerospaziale e fibra di carbonio, il Typhoon è progettato per ospitare da uno a tre passeggeri. Utilizza due motori Yamaha GP1800 SCHO R che in configurazione base - per non perdere la garanzia - già sviluppano 250 CV ciascuno. Si tratta di motori a quattro cilindri, sovralimentati, da 1,8 litri di cilindrata: senza alcuna modifica consentono al Typhoon di raggiungere una velocità di 69 miglia orarie. Non abbastanza per viaggiare nel tempo come con la DeLorean di Ritorno al Futuro, ma stiamo comunque parlando di 111 km/h sull'acqua!

Typhoon di Shadow Six Racing, il posto di guida

QUANTO COSTA Tramite il distributore esclusivo Riva Motorsports di Pompano Beach, Florida (niente a che vedere coi cantieri Riva di Sarnico, sia chiaro) sono poi disponibili tre livelli di preparazione che consentono di raggiungere nella versione top le 80 miglia l'ora (129 km/h). I primi esemplari saranno in consegna entro l'estate 2023 a un prezzo di 250.399 dollari, pari a 250.000 euro nel momento in cui scriviamo. Nessuno ha detto che i giocattoli debbano per forza costare poco: anzi!