L'automobilina? È di cioccolato! Il video da TikTok

Forse non sarà la replica fedele di un'auto storica, ma quello che vedete nascere nel video qui sotto, tratto da TikTok, è un vero capolavoro. Un'automobilina - anzi, un'automobilona - fatta tutta di cioccolato. Guidarla o mangiarla? Questo è il problema...

VIRTÙ NASCOSTE La verniciatura - si presume con colori alimentari - nasconde tutto: se non ci fosse il video a mostrare la lavorazione si stenterebbe a credere che anche le ruote e i cerchi a raggi sono di cioccolato. Solo le parti trasparenti sono fatte, evidentemente, con altro materiale. Molto ingegnoso l'utilizzo delle forme per le uova di Pasqua per produrre il musetto e la calandra. Però, che sofferenza vedere tanto buon cioccolato che non si potrà mai più gustare!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/03/2022