ExoCross: dai re delle simulazioni una gara offroad... spaziale!

Con effetti sonori che sembrano stati presi di peso dalla saga di Stranger Things - sì, sono inquietanti a quel livello - ecco il video del gameplay di ExoCross, il nuovo racing game firmato iRacing. Il nuovissimo gioco di corse fuoristrada ambientato nel futuro è stato lanciato questa settimana per PC e Sony PlayStation, con la versione per Microsoft Xbox che seguirà... a ruota.

COME MODELLINI TAMIYA ''Siamo entusiasti di poter finalmente svelare al mondo la versione completa di ExoCross'', dice il presidente di iRacing Tony Gardner. ''ExoCross rappresenta per noi una visione di corse audace e unica: un mondo costruito attorno a esilaranti sfide fuoristrada con auto diverse da qualsiasi cosa i nostri fan abbiano mai visto. Il nostro team ha riversato tonnellate di duro lavoro in ExoCross e speriamo che a tutti piaccia quanto a noi!''. In effetti, guardare le immagini del video richiama alla mente certi modellini radiocomandati Tamiya con cui correvo da giovane: mai avrei pensato all'epoca di provare a salirci a bordo, anche se in forma virtuale.

iRacing ExoCross, un dettaglio del veicolo

COSA OFFRE E QUANTO COSTA ExoCross mette sul piatto una grafica moderna e ambienti unici costruiti su un motore di gioco personalizzato proprietario. Le sue caratteristiche principali includono l'uso della fisica 4CPT per simulare il comportamento realistico del telaio e delle sospensioni, con un modello matematico che mira a riprodurre la deformazione dello pneumatico, per permettere all'auto di reagire ai trasferimenti di peso e riprodurre fedelmente le dinamiche di sottosterzo e sovrasterzo. Ma il realismo non è tutto ed ecco che in ExoCross troviamo alcuni elementi arcade come i potenziamenti che si ricaricano e vanno utilizzati con astuzia per battere gli avversari. Tre le auto a disposizione, ognuna più impegnativa e potente della precedente; 19 tracciati distinti, ciascuno percorribile in entrambe le direzioni, ambientati in quattro diversi scenari. Non mancano la modalità sfida, con 48 eventi e una classifica globale, e gare online. Il gioco completo può essere acquistato come download digitale su ciascuna piattaforma (compresa Steam) al prezzo di 38,99 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/07/2024