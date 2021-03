AERO KIT L'ultima volta abbiamo pizzicato la Maserati MC20 sulle nevi di Livigno, alle prese con un po' di test... di traverso. Oggi, invece, torniamo a parlare del kit aerodinamico Aria dedicato alla supercar del Tridente, realizzato da 7 Designs. Dopo le foto dello speciale kit dedicato alla MC20, ecco un nuovo rendering: questa volta in video. ​​​

TUTTO CARBONIO Col kit aero di 7 Designs la MC20 diventa decisamente più aggressiva: arrivano lo splitter in fibra di carbonio all'anteriore, il diffusore al posteriore, ma anche minigonne e un vistoso alettone. Non mancano gli specchietti del pregiato materiale e l'elegante presa d'aria sul tetto.

DA RENDERING A REALTÀ Il kit aero per la Maserati MC20 sarà realizzato in edizione limitata a 25 unità e sarà disponibile nei primi mesi del 2022, mentre il prezzo non è ancora stato reso noto. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente 7 Designs sul sito www.7designhouse.com.