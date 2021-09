Come si fa a non emozionarsi sentendo certi nomi? Il video qui sotto, tratto dal canale YouTube di Duke Video, è un vero salto nel passato. Mostra la Lancia LC1 di Michele Alboreto e Riccardo Patrese dominare la 6 ore di Silverstone del Campionato del Mondo Endurance del 1982. Al termine della gara sarà proprio la Sport Prototipo italiana a conquistare la vittoria assoluta, davanti alla Porsche 956 di Jacky Ickx e Derek Bell.

LE AUTO E L'ESITO DELLA SFIDA Il confronto era suggestivo, con l'italiana appartenente al Gruppo 6 e la tedesca al gruppo C. La Porsche 956, una delle auto più vittoriose di sempre, poteva contare su un 6 cilindri turbo da 2,65 litri di cilindrata e 620 CV di potenza. Ma l'italiana era più leggera del 25% (640 kg) e non aveva limiti di consumo per il suo 4 cilindri da 1,4 litri, capace di erogare fino a 460 CV in qualifica. Evidente, in alcuni passaggi, quanto la conformazione del sottoscocca le permettesse di sfruttare l'effetto suolo, con l'aiuto di minigonne in gomma che si consumavano e perdevano efficacia nel corso della gara, diceva Alboreto. Nonostante ciò, con quella Lancia, in quell'anno, Patrese sfiorò il titolo mondiale piloti, sfumato all'ultima gara, per un soffio, e assegnato proprio a Jacky Ickx. Vuoi saperne di più su altre favolose Lancia da corsa? Leggi qui.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/09/2021