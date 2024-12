Honda svela al CES 2025 due nuovi concept: il video della premiére

I prototipi Honda 0 Series per il CES 2025: look futuristico e nuovo OS. Guarda qui il video di presentazione in live streaming

Due nuovi prototipi della Honda 0 Series debutteranno Consumer Electronics Show di Las Vegas CES 2025: mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una presunta fusione con Nissan, la casa di Tokyo concentra la sua attenzione sulla strategia di elettrificazione e ci fornisce un primo assaggio di due modelli che arriveranno sul mercato globale a partire dal 2026.

Honda Saloon concept

HONDA 0 SERIES, LA BERLINA

Nulla conosciamo delle due vetture, di cui abbiamo a disposizione solo un teaser che Honda ha diffuso per stuzzicare un po' la curiosità degli appassionati. Da quel che s'intravede, però, possiamo dedurre che si tratta (presumibilmente) da un lato di una berlina dal design futuristico e di un SUV di grandi dimensioni. La berlina ricorda molto il prototipo Saloon svelato nel corso della precedente edizione del CES, che puoi vedere nel disegno qui sopra e nella foto di copertina di questo servizio: è probabile che l'auto di serie sarà proprio un'evoluzione di questo concept, che un anno fa si fece notare per la sua forma e per la guida autonoma di terzo livello, attorno alla quale era disegnato l'avveniristico interno (disegno qui sotto).

VEDI ANCHE

Honda Saloon interni

HONDA 0 SERIES SUV

Dall'altro lato c'è un SUV di grandi dimensioni dal design squadrato, che potrebbe anche ospitare anche una terza fila per i passeggeri. Ma per saperne di più non ci resta che attendere la world premiére, visto che un secondo concept visto al CES 2024 aveva forme nettamente diverse da quelle dell'ombra che si intravede nel nuovo teaser. Una certezza però l'abbiamo: entrambi i modelli saranno 100% elettrici. La presentazione in live streaming video potrai guardarla nel riquadro qui sotto martedì 7 gennaio dalle 19:30 alle 20:00 ora italiana.

NUOVO SISTEMA OPERATIVO

Insieme ai prototipi, Honda porterà al CES anche l’originale sistema operativo per veicoli che intende applicare ai modelli della Honda 0 Series, oltre alle tecnologie di guida automatizzata che saranno implementate sulle vetture della 0 Series, fornendo una panoramica del System on Chip che supporterà questi nuovi modelli intesi come veicoli software-defined. Scopri nel nostro articolo che cosa sono i software defined vehicles e perché ci riguardano tutti.

Pubblicato da Francesco Irace, 20/12/2024