Torna all'asta la Honda S2000 da 200.000 dollari

Una cosa simile può accadere solo negli USA, visto che da noi, per pagare queste cifre, collezionisti e appassionati pretendono altri stemmi applicati sul cofano; tuttavia fa sensazione il fatto che una Honda S2000 Club Racer - già venduta in passato per l'inconcepibile corrispettivo di 181.000 euro - torni all'asta sul sito specializzato Bring-a-Trailer. Riuscirà ad alzare ancora l'asticella? Il proprietario dev'essere molto fiducioso, visto che non è prevista una riserva (offerta minima di vendita). Nel momento in cui scrivo, a quattro giorni dalla chiusura delle puntate, le quotazioni superano di poco i 100.000 dollari (90.000 euro, al cambio attuale). Ma c'è ancora tempo...

Honda S2000 CR, le luci posteriori

COS'HA DI SPECIALE Caratterizzata dal peso ridotto di 41 kg rispetto alla versione standard, la Honda S2000 CR era una variante destinata all'uso in pista, che per dimagrire perdeva per strada la radio e il condizionatore (offerti in opzione). Guadagnava, invece, una serie di accorgimenti per migliorare la guida in circuito, come uno sterzo meno diretto un sistema di scarico rivisto, sospensioni più rigide e nuovi pneumatici Bridgestone Potenza RE070, che erano 10 mm più larghi al posteriore: 255/40R-17 rispetto ai 245/40R-17 del modello base. La capote in tela non era prevista e al suo posto si trovavano rinforzi alla scocca, mentre un hard top nero fornito di serie consentiva di coprire l'abitacolo. Il pomello del cambio rotondo, in luogo di quello fatto a goccia, riduceva l'altezza della leva di 12,6 mm, accorciandone la corsa del 6% e aumentandone il carico del 10%. Completavano l'allestimento interni dedicati con selleria in scamosciato e tessuto tecnico, e un vistoso bodykit con splitter e alettone che riducevano la portanza del 70/80%.

Honda S2000 CR, i sedili

VEDI ANCHE

CE NE SONO POCHISSIME Il motore della S2000 CR era invariato rispetto alla versione standard per il mercato americano, che montava il 4 cilindri aspirato da 2,2 litri in luogo del 2,0 litri importato in Europa. Presentata al New York Auto Show del 2007, la S2000 Club Racer venne introdotta sul mercato americano nel 2008 e dei 2.000 esemplari che dovevano essere costruiti ne furono realizzati appena 699, nei soli due anni di produzione, il che fa della CR un'auto davvero rara, che negli USA è divenuta leggendaria. L'esemplare in vendita ora ha all'attivo appena 7 miglia e come si vede dalle foto è in condizioni pari al nuovo. L’attuale proprietario, che online si firma Nico2015, è un membro attivo della comunità di Bring-a-Trailer. In un’intervista del 2021, diceva di non essere un collezionista tradizionale: “Se non guido molto un’auto mi dispiace per lei e la vendo per farla godere a qualcun altro.''

Honda S2000 CR, 3/4 posteriore

COME SI FA? La domanda che sorge spontanea è come si possa comprare un'auto come la S2000 CR e lasciarla praticamente ferma in garage, domanda a cui Nico2015 fornisce una spiegazione molto semplice: ''Ho sempre avuto un sacco di auto ma non ne ho mai tenuta nessuna. Amo guidare auto diverse ma mai per più di qualche anno. Continuo a ruotare una dozzina di auto guidando circa mille miglia all’anno ciascuna. Sono diventate due dozzine, poi tre, e così via! Non sono un buon collezionista - più un guidatore”. Ecco, giusto uno che può permettersi una trentina di auto in garage può resistere alla tentazione di fare strada con una S2000 CR. Certo che in 7 miglia non puoi nemmeno dire di averla guidata davvero. Altro mistero è come si riesca a speculare così bene su una Honda S2000: ne possiedo una da oltre vent'anni e l'adoro, ma che qualcuno sia disposto a pagarne una 200.000 dollari mi pare francamente incredibile. Comunque, se mi date 200k, io la mia ve la vendo volentieri. Trattabili.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/09/2024