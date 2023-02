Airspeeder Mk4: la Formula 1 di domani vola! Il video

Far funzionare il tutto entro i tempi previsti sembra già una corsa contro il cronometro. Infatti, il campionato per auto volanti Airspeeder Racing Championship è previsto per il debutto nel 2024 e la première della prima monoposto in grado di ospitare un pilota a bordo è in calendario il 7 marzo 2023, al Southstart innovation festival. Le immagini che vedete dell'Airspeeder Mk4 realizzato da Alauda Aeronautics, del resto, sono solo rendering. Ma siamo davvero pronti per entrare in una nuova era in cui i piloti si prendono a sportellate a diversi metri da terra?

Alauda Airspeeder Mk4, vista frontale in configurazione volo

“Noi e il mondo siamo pronti per le corse automobilistiche volanti con equipaggio. Abbiamo costruito i veicoli, sviluppato lo sport, messo in sicurezza le sedi, attratto sponsor e partner tecnici. Ora è il momento per i marchi automobilistici, i produttori OEM e i team di sport motoristici più progressisti, innovativi e ambiziosi del mondo di far parte di un nuovo sport automobilistico davvero rivoluzionario'', dice Matt Pearson, CEO di Alauda Aeronautics.

VERSO I VIAGGI AEREI INDIVIDUALI Destinato principalmente alle corse, Airspeeder è una sorta di drone con abitacolo a metà strada tra il modellismo e le astronavi di Star Wars, progettato per la massima agilità ad alte velocità e basse altitudini. Ma le competizioni sono anche - e verrebbe da dire soprattutto - il pretesto per accelerare al massimo lo sviluppo, che nelle intenzioni vorrebbe portare alla diffusione delle auto volanti. L'architettura è quella di un drone elettrico alimentato a idrogeno (un H2eVTOL, lo definisce la Casa) e ha il potenziale per ridurre significativamente le emissioni e creare un futuro sostenibile per i viaggi aerei individuali.

IDROGENO CARBURANTE IDEALE Secondo Alauda, l'idrogeno è un carburante ideale per l'aviazione del futuro, e in particolare per i viaggi aerei urbani personali. Ha un'elevata densità di energia e può essere immagazzinato in una forma leggera e compatta, che lo rende adatto a piccoli aerei; inoltre è atossico e, poiché l'idrogeno gassoso è più leggero dell'aria, in caso di fuoriuscita semplicemente salirà e si disperderà nell'atmosfera, riducendo il rischio di incendio o esplosione.

Alauda Airspeeder Mk4 dovrebbe raggiungere i 360 km/h

Progettato e costruito ad Adelaide, nell'Australia Meridionale, l'Airspeeder Mk4 è l'aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) più veloce al mondo, dice Alauda Aeronautics. Grazie a una particolare turbina alimentata a idrogeno, che sviluppa 1.360 CV di potenza, dà corrente ai quattro rotori ed è capace di raggiungere una velocità massima di 360 km/h in soli 30 secondi con partenza da fermo. Il tutto con un'autonomia di progetto di 300 km ed emissioni ridotte, visto che la combustione dell'idrogeno in una turbina produce ossidi di azoto NOx, ma in misura ridotta perché il combustore dimostrativo chiamato Thunderstrike, realizzato anche con parti stampate in 3D, è studiato per mantenere le temperature di combustione le più basse possibile.

LO ZAMPINO DELLA A.I. Altra particolarità è il controllo delle eliche, che non avviene come sulla maggior parte degli altri velicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Se questi infatti utilizzano rotori inclinabili in senso longitudinale, che sono semplicemente posizionati verticalmente per il decollo e l'atterraggio e orizzontalmente durante la crociera, l'Mk4 manovra utilizzando un esclusivo sistema di spinta cardanico gestito da un'intelligenza artificiale (AI), che regola anche l'inclinazione laterale di ciascun'elica per consentire manovre più precise e più simili a quelle dei jet da combattimento, che dei quadricotteri. Il peso complessivo del velivolo è di 950 kg, più o meno come una Fiat Panda, e lo sviluppo, come vi avevamo raccontato, passa attraverso la sperimentazione con il prototipo Mk3 senza pilota, che ha finora effettuato 350 voli di collaudo e ha preso parte a due gare dimostrative di Airspeeder in Australia meridionale nel 2022.

Alauda Airspeeder Mk4, 3/4 posteriore

Alauda Aerospace che nel suo team ha ingegneri e progettisti provenienti da aziende come Airbus, Boeing, Ferrari, MagniX e McLaren, è fiduciosa che le sue tecnologie possano rendere i viaggi aerei più veloci, più efficienti, più rispettosi dell'ambiente e più accessibili che mai. I test di volo del telaio e del propulsore Mk4, compresi i primi voli con equipaggio della cellula, dovrebbero iniziare entro marzo 2023. ''Gli eVTOL rappresentano già un'industria da mille miliardi di dollari e vedremo emergere un mercato molto consistente per le auto volanti private nel prossimo futuro'', dice Pearson.

VOLEREMO TUTTI ''Nel settore aerospaziale convenzionale, ci sono in esercizio circa tanti jet privati quanti jet commerciali. Riteniamo che un giorno potrebbe essere lo stesso con le auto volanti, inizialmente con un numero approssimativamente simile di taxi commerciali e auto private. Una volta che saremo in grado di venderti un'auto volante allo stesso prezzo di una Tesla, vedrai rapidamente cambiare l'equilibrio. Oggi le auto private sono più numerose dei taxi di circa 300 a uno, quindi il potenziale per le persone di possedere e guidare un giorno la propria auto volante è assolutamente enorme. È un momento molto emozionante''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/02/2023