Safari Rally Kenya: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultima giornata del Safari Rally Kenya 2025 che presenta altre 5 speciali per circa 67 km cronometrati. Dopo le tante emozioni vissute da giovedì a sabato, c'è spazio dunque per ulteriori colpi di scena, specie se le piogge renderanno ancora una trappola di fango i percorsi delle prove. Elfyn Evans riparte con un vantaggio piuttosto rassicurante vicino ai due minuti: il gallese potrebbe staccare ulteriormente i rivali in classifica generale, ma potrebbe anche decidere di non inseguire l'en plein come nel precedente appuntamento in Svezia, proprio per i tanti rischi che si corrono nel Safari Rally. Alle sue spalle lotta aperta per il podio, con le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville che cercheranno di non mettere nuovamente in gioco le Toyota di Takamoto Katsuta e Kalle Rovanpera. Volata nel WRC2 tra Jan Solans e Gus Greensmith per la vittoria finale. Il via quando in Italia sarà ancora notte, mentre la Power Stage sarà come sempre all'ora di pranzo.

WRC SAFARI RALLY KENYA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Mzabibu 2 8.27 km 06:42 04:42 SS18 Oserengoni 1 18.33 km 07:53 05:53 SS19 Hell's Gate 1 10.53 km 09:05 07:05 SS20 Oserengoni 2 18.33 km 11:56 09:56 SS21 Hell's Gate 2 - Wolf Power Stage 10.53 km 14:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/03/2025