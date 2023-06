Rovanpera spaventa gli ex F1: "Come saltare da un aereo senza paracadute"

Come reagiscono due ex piloti di F1 a un passaggio su una vettura del WRC? Ecco la risposta

Nei giorni precedenti il Rally Italia Sardegna, disputatosi sugli sterrati attorno ad Olbia dall'1 al 4 giugno, Mika Hakkinen e David Coulthard hanno potuto vivere un'esperienza esclusiva. I due ex compagni di squadra ai tempi della McLaren sono saliti a bordo della Toyota GR Yaris assieme al campione del mondo Kalle Rovanpera, il quale ha fatto vivere loro le emozioni di un test percorso da passeggeri. Nonostante la loro abitudine alle alte velocità, l'esperienza ha decisamente sbalordito i due ex piloti di F1.

SPAVENTATI ED ENTUSIASTI L'evento è stato organizzato dallo sponsor Unibet e Rovanpera ha spiegato così l'esperienza vissuta dai due passeggeri speciali: ''Insieme a Unibet avevamo questo progetto e loro erano piuttosto spaventati ed entusiasti di essere in macchina. È abbastanza diverso per i piloti di circuito essere in un'auto da rally, ma quella è stata la loro reazione onesta, quindi è stato divertente per me. Abbiamo altre cose da fare con loro che stanno arrivando, il che è altrettanto bello''. Il 22enne finlandese, il più giovane iridato nella storia del Mondiale Rally, ha poi aggiunto che i complimenti ricevuti per le sue abilità di guida gli hanno fatto molto piacere: ''È davvero bello sentire elogi sui piloti di rally da parte di altri piloti da corsa. Forse non se ne parla molto, ma quando parli con loro e li senti dire, è fantastico''.

LE REAZIONI L'esperienza è stata ovviamente filmata e dalla telecamera interna puntata sui volti dei protagonisti si vede Hakkinen spesso con gli occhi chiusi che chiede a Rovanpera di rallentare, mentre Coulthard sembra sorpreso di quello che riesce a fare il finlandese e a fine prova si ripromette di non fare più nulla di simile. Lo scozzese ha poi detto a riguardo: ''È stata un'esperienza incredibile. Non sono sicuro che lo definirei divertente, ma è stata come un'esperienza fuori dalla realtà con conseguenze''. Emblematiche le parole di Hakkinen: ''Ho avuto la sensazione di saltare da un aereo senza paracadute. Stai scendendo e puoi vedere la terra e non hai nulla che ti fermi''. Potete vedere voi stessi le loro reazioni nel video qui sotto, che inizia con l'incontro tra i due ex compagni di squadra all'aeroporto di Olbia e prosegue con il loro viaggio verso il punto di ritrovo con la Toyota e Rovanpera, fino al momento delle loro scioccate reazioni in presa diretta durante l'esperienza a fianco del campione del mondo rally.

