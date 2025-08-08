Joshua McErlean vola sui salti del Rally Finlandia con Richard Hammond come copilota - VIDEO

L’ex conduttore di Top Gear, Richard Hammond, ha vissuto da vicino l’adrenalina del WRC, salendo a bordo di una Ford Puma Rally1 con Josh McErlean al volante per un giro ad alta velocità lungo il percorso dello shakedown del Rally Finlandia. Un’esperienza che lo ha colpito per le abilità di guida necessarie, ma che lo ha mostrato anche particolarmente divertito e a suo agio in una situazione decisamente fuori dal comune.

Hammond: ''I piloti da rally guidano in tre dimensioni''

''Sono già salito su auto da rally in passato, ma a questo livello di pilota, di macchina e di prova speciale… è esattamente quello che mi aspettavo - ha dichiarato ammond riguardo la sua esperienza - Questi ragazzi guidano in tre dimensioni, non in due come in pista''. Ciò che lo ha affascinato di più è stato l’approccio di McErlean nell’affrontare ogni curva: ''La preparazione per una curva… la vedo avvicinarsi, e lui sceglie il momento in cui mettere la macchina nella giusta posizione. Decide se le sospensioni devono essere cariche o scariche all’inizio della curva, e sa che effetto questo avrà su grip e controllo delle ruote per completare la svolta''.

Richard Hammond, di Top Gear, al volante della sua Opel Kadett

I salti del Rally Finlandia: ''Dei compattori per la colonna vertebrale''

Ma come se l'è cavata Hammond in questa situazione? Ampiamente preparato dalle avventure vissute negli anni di Top Gear, il 55enne si è goduto l'esperienza senza farsi prendere dal panico, nonostante McErlean si sia tutt'altro che risparmiato lungo il percorso, tra salti lunghissimi e curve affrontate ad alta velocità. Ecco il video che ci mostra la prospettiva dal camera car e i divertenti commenti di Hammond, come quando definisce un ''compattatore per la colonna vertebrale'' un lungo salto e il successivo atterraggio:

L’esperienza al Rally di Finlandia ha già acceso nuovi progetti: Hammond e la figlia Izzy – presente anche lei all’evento e protagonista di un giro sulla Hyundai i20 N con Adrien Fourmaux – stanno valutando di cimentarsi a livello amatoriale. ''Stiamo parlando seriamente di fare qualche corso in una scuola rally - ha rivelato il conduttore britannico - Mi piacerebbe prendere una piccola auto da clubman – una Ford Escort RS2000 o una Peugeot 205 GTI – e prepararla per correre nei rally di club''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/08/2025