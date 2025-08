Ogier ci prova: sarà al via dei prossimi rally per inseguire il titolo, resta l'incognita Arabia Saudita

Sébastien Ogier ha annunciato l’intenzione di prendere parte a tutte - o quasi - le rimanenti gare del Campionato del Mondo Rally FIA WRC 2025, a condizione che rimanga in corsa per il titolo. Il francese, otto volte campione del mondo, ha concluso al terzo posto il recente Rally Finlandia e si trova ora a soli 13 punti dal leader della classifica, il compagno di squadra Elfyn Evans, nonostante abbia saltato tre appuntamenti stagionali (Svezia, Kenya ed Estonia).

Il nono mondiale di Ogier, una possibilità inaspettata che si è concretizzata

Ogier, che l’anno scorso aveva inizialmente pianificato una stagione parziale salvo poi aumentare il proprio impegno in funzione della classifica, si trova anche quest’anno in una posizione competitiva grazie a una costanza di rendimento che lo ha visto sempre a podio nelle sei gare disputate. Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha dunque confermato che sarà al via almeno dei prossimi quattro appuntamenti: Paraguay, Cile, Europa Centrale e Giappone. Rimane in dubbio solamente la sua partecipazione alla gara conclusiva della stagione, in Arabia Saudita.

WRC 2025, Rally Italia Sardegna: Sebastien Ogier (Toyota)

Parlando ai media al termine del Rally Finlandia, chiusosi con cinque Toyota ai primi cinque posti, il francese ha dichiarato: ''È una sensazione fantastica guidare questa macchina. Dopo tanti cambiamenti di assetto nel corso del weekend, domenica era più adatta a me. Non è stato un weekend semplice, ma sono buoni punti per il campionato. Penso che, come tutti sanno, mi rivedrete molto presto''.

''In passato dicevo che si vincono i campionati facendo tanti punti anche nei weekend difficili - ha dichiarato Ogier a DirtFish approfondendo l'argomento - Il campionato non era davvero l'obiettivo principale della stagione, ma lo è diventato. A chiunque me lo abbia chiesto di recente, specialmente questa settimana, ho spiegato che non c'era più alcun segreto sul fatto che sarò al via dei prossimi rally''.

Quattro appuntamenti per provarci e poi... c'è l'Arabia Saudita

Alla domanda se questo significhi che correrà tutte le restanti gare, Ogier ha risposto: ''Sarò presente quantomeno ai prossimi appuntamenti. Chi mi conosce sa bene che ce n'è uno che non mi entusiasma particolarmente, non è la mia principale motivazione essere lì. Tuttavia, quando mi ritrovo in questa situazione a metà stagione, così vicino, dopo aver saltato tre rally, è qualcosa che non mi aspettavo''. A chiudere la stagione sarà il nuovo Rally Arabia Saudita, appuntamento che resta una grande incognita per via della durezza del percorso tra tratti rocciosi e altri sabbiosi tipici di una Dakar, per il quale Ogier scioglierà le riserve probabilmente solo all'ultimo, nel caso i giochi fossero ancora aperti.

WRC 2025, Rallye Monte Carlo: Sebastien Ogier (Toyota)

Ogier ha anche sottolineato l'importanza dell'equilibrio tra vita privata e sportiva: ''Non ho alcun rimpianto per non aver iniziato la stagione lottando da subito per il titolo, perché il tempo che passo a casa lo apprezzo tantissimo e penso che sia impagabile. Ma trovandomi così vicino a metà stagione, e sapendo che potrei dover aggiungere due rally per avere una chance di competere per un altro titolo, rimango un competitivo e voglio ancora provarci''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/08/2025