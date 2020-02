AVVIO DOPO MILLE PROBLEMI Il Rally Svezia più tribolato degli ultimi anni, con gran parte del percorso cancellata a causa delle alte temperature e dell'assenza di neve, è finalmente scattato questa mattina, dopo che anche la superspeciale prevista ieri sera è stata annullata. Al comando troviamo la Toyota di Elfyn Evans, vincitore di due delle tre prove disputate quest'oggi, seguito dal giovane talento Kalle Rovampera, anche lui al volante della Yaris.

TANAK SOLO TRA LE TOYOTA Rovampera, già in evidenza nello shakedown di ieri, insegue a 7,9 secondi e precede di 8 decimi la Hyundai di Ott Tanak, unico pilota non della Toyota nelle prime posizioni e vincitore della seconda prova di oggi. L'estone è in cerca di riscatto dopo lo spettacolare incidente che lo ha messo fuori dai giochi al Rally Montecarlo e precede di circa 8 secondi la terza Yaris, quella di Sebastien Ogier.

NEUVILLE CAUTO Al quinto posto, con un distacco di 20 secondi, la Ford di Esapekka Lappi. Il finlandese precede di un paio di secondi il leader del campionato, Thierry Neuville. Il belga della Hyundai ha pagato lo scotto di percorrere per primo le speciali, decidendo di non correre rischi eccessivi su un fondo che alternava tratti con neve ad altri con ghiaia, molto difficili da attraversare con le gomme chiodate.

LATVALA RITORNO AMARO Poco fortunato per ora il ritorno di Jari-Matti Latvala, attardato da un mezzo testacoda e da problemi tecnici e per ora confinato con la sua Yaris privata al diciottesimo posto. Nella classe RC2 al comando troviamo la Skoda Fabia WRC3 di Emil Lindholm, staccato di 1'40'' da Evans e decimo nella generale. Subito dietro di lui la Citroen C3 WRC2 di Mads Ostberg. Oggi pomeriggio si disputerà la Torsby Sprint di 2,8 km che concluderà il risicato programma di giornata, replicato poi anche domani.

RALLY SVEZIA, CLASSIFICA DOPO PS3