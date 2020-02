FESTA TOYOTA Si è chiuso con pioggia e nebbia un Rally Svezia che dell'inverno scandinavo ha avuto davvero poco. Il percorso, già accorciato per via della scarsità di neve sul tracciato, oggi prevedeva un solo passaggio sulla Likenas 2, valido anche come Power Stage. Il giovane Kalle Rovampera ha chiuso un weekend eccellente vincendo la prova, mentre Elfyn Evans non ha corso rischi inutili e ha ammistrato il vantaggio su Ott Tanak, chiudendo sesto e aggiundicandosi il primo posto nella classifica finale. Sorride la Toyota che ottiene la prima vittoria stagionale e piazza tre equipaggi ai primi quattro posti, con l'eccezione appunto dell'estone.

ROVAMPERA DA RECORD Il giovane talento finlandese continua a riscrivere record di precocità e, a 20 anni ancora da compiere, conquista il primo podio della sua carriera. Ovviamente è il primo pilota nato negli anni 2000 a riuscirci. Si deve accontentare del quarto posto Sebastien Ogier, terzo nella power stage di oggi dietro anche a Thierry Neuville, il quale ha reso così un po' meno povero di punti il suo weekend svedese. Il belga ha chiuso al sesto posto un rally disputato sempre nelle retrovie, fermandosi a 1,4 secondi dalla Ford di Esapekka Lappi. La classifica dei piloti WRC è completata da Craig Breen, Teemu Suninen e Takamoto Katsuta, piuttosto staccati dai primi sei.

FINLANDIA TRA LE RC2 La Hyundai vince tra le RC2 e le WRC3 grazie a Jari Huttunen, già leader dopo la giornata di sabato, che è riuscito a tenersi dietro di 5 secondi la Skoda di Emil Lindholm. Terzo, ma primo tra le WRC2, si conferma Mads Ostberg, già vincitore a Monte Carlo.

CLASSIFICA EQUILIBRATA Con il successo nel Rally Svezia, Evans raggiunge al comando della classifica generale Thierry Neuville, entrambi a quota 42 punti. Segue Ogier a 37 punti, mentre al quarto posto troviamo l'ottimo Rovampera con 30. Prossimo appuntamento del WRC 2020 a metà marzo, con il Rally Messico.

RALLY SVEZIA 2020, CLASSIFICA FINALE