Rally Svezia: Neuville precede Sesks e Tanak nello shakedown

Il mondiale WRC 2025 si sposta nel profondo nord per il Rally Svezia, unico appuntamento completamente su ghiaccio e neve della stagione. Condizioni invernali perfette quest'anno, con un abbondante manto bianco e tanto freddo per tutto il fine settimana. Il programma della prima giornata prevede il tradizionale antipasto del giovedì sera con la prova spettacolo, mentre venerdì si effettuano due passaggi su tre prove prima di chiudere in serata di nuovo con l'Umea Sprint. In totale oltre 120 km cronometrati per un avvio subito molto impegnativo. Campo partenti ricco questo weekend, con 11 vetture Rally1 al via. Nello shakedown del giovedì mattina, in evidenza le Hyundai con Thierry Neuville primo, Ott Tanak terzo e Adrien Fourmaux quarto. Ad inserirsi in mezzo a loro l'atteso Martin Sesks, di ritorno per il primo dei sei appuntamenti WRC a cui prenderà parte quest'anno con la Ford Puma di M-Sport.

WRC RALLY SVEZIA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 13 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Umea Sprint 1 5.16 km 19:05

Venerdì 14 febbraio

VEDI ANCHE

Prova Nome Lunghezza Ora locale SS2 Bygdsiljum 1 28.27 km 09:18 SS3 Andersvattnet 1 20.51 km 10:19 SS4 Back 1 10.8 km 11:27 SS5 Bygdsiljum 2 28.27 km 14:48 SS6 Andersvattnet 2 20.51 km 15:49 SS7 Back 2 10.8 km 16:57 SS8 Umea Sprint 2 5.16 km 19:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/02/2025