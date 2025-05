Rally Portogallo: programma e aggiornamenti prima giornata

Il Rally Portogallo apre la stagione dello sterrato per il mondiale WRC 2025. L'inizio sarà subito molto impegnativo: dopo l'antipasto del giovedì sera con la prova spettacolo di circa 3 km, la competizione entrerà nel vivo venerdì, quando sono in programma ben 10 speciali. Saranno 146 i chilometri cronometrati che si concluderanno con i 20 km della Sever-Albergaria, prova regina di questa edizione che arriverà al termine di una giornata senza parco assistenza completo, ma con solo due remote service a disposizione degli equipaggi. Nello shakedown di questa mattina miglior tempo per la Ford Puma del lettone Martins Sesks, una delle novità di un campo partenti mai così ricco, con 12 vetture Rally1 e 53 Rally2 al via. Nella massima categoria ci saranno anche Sebastien Ogier con la quinta Toyota - da questo appuntamento le Yaris si presentano con la nuova livrea grigia che verrà utilizzata per la parentesi estiva sugli sterrati - e la new entry Diogo Salvi, pilota locale al volante di un'altra Puma.

Thursday morning? No problem for the Portuguese fans ❤️#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/O9BkQmwJCP — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 15, 2025

WRC RALLY PORTOGALLO 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 15 maggio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Figueira da Foz (SSS) 2.94 km 19:05 20:05 Venerdì 16 maggio Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Mortágua 1 14.59 km 07:35 08:35 SS3 Lousã 1 12.28 km 09:05 10:05 SS4 Góis 1 14.30 km 09:53 10:53 SS5 Arganil 1 14.41 km 10:41 11:41 SS6 Lousã 2 12.28 km 13:05 14:05 SS7 Góis 2 14.30 km 13:53 14:53 SS8 Arganil 2 14.41 km 14:41 15:41 SS9 Mortágua 2 14.59 km 17:05 18:05 SS10 Águeda - Sever 15.08 km 18:35 19:35 SS11 Sever - Albergaria 20.24 km 19:20 20:20

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/05/2025