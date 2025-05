Rally Portogallo 2025: la stagione dello sterrato inizia con ben 12 Rally1 al via

Dopo quattro round su superfici differenti, il FIA World Rally Championship 2025 entra nel vivo della stagione su sterrato con il Rally Portogallo, primo di sette appuntamenti consecutivi su fondi sconnessi. Presente fin dalla prima edizione del WRC nel 1973, l'evento lusitano è una delle competizioni più iconiche e amate dagli appassionati, grazie all’entusiasmo dei tifosi e a prove leggendarie che lo rendono un appuntamento imperdibile per piloti e spettatori, tanto da aver vinto per cinque volte il premio di ''Miglior Rally del Mondo''.

Rally Portogallo: iscritti da record per l'edizione 2025

L’edizione 2025 segna un traguardo importante, con la partecipazione di ben 12 vetture della classe Rally1, il numero più alto per la massima categoria dal Rally Spagna 2022. A guidare il gruppo sarà il leader del campionato Elfyn Evans, accompagnato dagli abituali piloti Toyota della stagione. Tra questi torna ad aggiungersi anche Sébastien Ogier, che prosegue il suo programma parziale dopo aver già conquistato la vittoria al Rallye Monte Carlo e il secondo posto al Rally Isole Canarie. Il francese è il campione uscente del Rally Portogallo, evento da lui vinto ben sei volte.

WRC 2024, Rally Portogallo: Sebastien Ogier (Toyota)

Hyundai si presenta come al solito con i suoi tre titolari Thierry Neuville, Ott Tanak e Adrien Fourmaux. Tra le novità in gara, M-Sport Ford schiera nuovamente Mãrtinş Sesks, al suo secondo appuntamento stagionale su un totale di almeno sei eventi previsti per il 2025. Il lettone non sarà l'unica aggiunta al volante della Ford Puma: il portoghese Diogo Salvi farà il suo debutto nella massima categoria del rally mondiale.

Grandi numeri non solo per gli iscritti alla categoria regina. Il Rally Portogallo 2025 vedrà anche una partecipazione record nella classe Rally2, con ben 53 equipaggi al via. Presenti tutti i principali candidati al titolo, a partire da Yohan Rossel, Oliver Solberg e Gus Greensmith che occupano le prime tre posizioni. L’evento ospiterà inoltre la seconda prova del FIA Junior WRC, garantendo ulteriore spettacolo e competizione.

Rally Portogallo: il percorso

Il percorso si snoderà attraverso 24 prove speciali per un totale di 344,50 km cronometrati. Venerdì sono previste due sessioni di assistenza remota di 20 minuti ad Arganil, mentre il rally si concluderà come da tradizione con l’iconica prova di Fafe, celebre per il suo spettacolare salto e valida come Power Stage, assegnando punti aggiuntivi ai migliori tempi. Il primo giorno di gara, nella zona di Arganil, si snoda su strade con un substrato roccioso duro e uno strato di ghiaia in superficie. L'evoluzione tra il primo e il secondo passaggio può essere drammatica in termini di usura degli pneumatici, poiché fuoriescono pericolose rocce. Le prove speciali del fine settimana sono più morbide e sabbiose, con la creazione di solchi pronunciati a seguito dei primi passaggi.

WRC 2024, Rally Portogallo: Thierry Neuville (Hyundai)

La prova regina, nonché una delle due novità di questa edizione, è senz'altro la Sever-Albergaria che con i suoi 20 km chiude l'intenso programma del venerdì. La più lunga della giornata, questa speciale tecnica e tortuosa richiederà una strategia pneumatici tutta sua, soprattutto considerando il fondo stradale più duro in questa zona. Ciò che rende la PS11 la speciale chiave è anche ciò che la precede: una delle giornate più lunghe della stagione WRC senza un parco assistenza completo. Alla fine di venerdì, gli equipaggi avranno percorso 146 chilometri competitivi con solo le risorse limitate di due remote service per risolvere eventuali problemi.

Rally Portogallo: prove speciali e orari

Sono in totale 24 le speciali previste. Si inizia giovedì sera, un'ora indietro rispetto al fuso italiano, con una prova spettacolo di circa 3 km, poi il venerdì darà già importanti risposte con le sue 11 prove in programma. Ce ne saranno sette al sabato, ma sei di queste con un chilometraggio importante sempre attorno ai 20 km. Domenica si chiude con altre sei speciali, compresa la celebre Fafe.

Giorno Prova Nome Lunghezza Ora locale Giovedì 16 maggio SS1 Figueira da Foz 2,94 km 19:05 Venerdì 17 maggio SS2 Mortágua 1 14,59 km 07:35 SS3 Lousã 1 12,28 km 09:05 SS4 Góis 1 14,30 km 09:53 SS5 Arganil 1 14,41 km 10:41 SS6 Lousã 2 12,28 km 13:05 SS7 Góis 2 14,30 km 13:53 SS8 Arganil 2 14,41 km 14:41 SS9 Mortágua 2 14,59 km 17:05 SS10 Águeda / Sever 15,08 km 18:35 SS11 Sever / Albergaria 20,24 km 19:20 Sabato 18 maggio SS12 Vieira do Minho 1 17,69 km 07:35 SS13 Cabeceiras de Basto 1 19,91 km 08:35 SS14 Amarante 1 22,10 km 10:25 SS15 Vieira do Minho 2 17,69 km 15:05 SS16 Cabeceiras de Basto 2 19,91 km 16:05 SS17 Amarante 2 22,10 km 17:55 SS18 Lousada 3,52 km 19:05 Domenica 19 maggio SS19 Paredes 1 16,09 km 06:43 SS20 Felgueiras 1 8,81 km 07:48 SS21 Fafe 1 11,18 km 08:35 SS22 Paredes 2 16,09 km 09:58 SS23 Felgueiras 2 8,81 km 11:03 SS24 Fafe 2 [Powerstage] 11,18 km 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/05/2025