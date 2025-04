Rally Isole Canarie: programma e aggiornamenti seconda giornata

Seconda giornata del Rally Isole Canarie con programma simile a quello del venerdì: altre tre speciali da ripetere due volte, oggi con l'aggiunta di una prova spettacolo in notturna a Las Palmas de Gran Canaria. Attenzione in particolare alla Moya-Galdar di 24 km che apre i due giri: viene considerata la prova regina del weekend e propone cambi di ritmo, variazioni di superficie e dislivelli continui. Salite e discese caratterizzano anche le altre due speciali odierne. Si riparte con Kalle Rovanpera nettamente primo e le Toyota ad occupare le prime cinque posizioni in graduatoria: le Hyundai inseguono e sono chiamate a rialzare la testa, evitando un risultato altrimenti pesante per le classifiche iridate.

WRC RALLY ISOLE CANARIE 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS7 Moya - Galdar 1 24.09 km 08:05 09:05 SS8 Arucas - Firgas - Teror 1 13.75 km 09:48 10:48 SS9 Tejeda - San Mateo 1 23.3 km 10:58 11:58 SS10 Moya - Galdar 2 24.09 km 15:05 16:05 SS11 Arucas - Firgas - Teror 2 13.75 km 16:48 17:48 SS12 Tejeda - San Mateo 2 23.3 km 17:58 18:58 SS13 Las Palmas De Gran Canaria 1.8 km 20:35 21:35

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/04/2025