Rally Isole Canarie: programma e aggiornamenti prima giornata. Rovanpera svetta nello shakedown

Il Mondiale WRC prende contatto con le strade del Rally Isole Canarie, al suo debutto assoluto nel calendario del campionato. Percorsi con ampi dislivelli tra la costa e le montagne dell'entroterra, tratti tortuosi e altri veloci su un fondo in asfalto in ottime condizioni vedranno gli equipaggi sfidarsi in un programma suddiviso in tre giornate. Venerdì si comincia con tre prove da ripetere due volte, per un totale di poco inferiore ai 120 km cronometrati. In casa Toyota torna la quinta GR Yaris di Sebastien Ogier che porta così a 10 le vetture Rally1 al via. Nello shakedown disputato giovedì mattina, miglior tempo per Kalle Rovanpera, atteso a un riscatto dopo un avvio di stagione inferiore alle aspettative culminato nel ritiro nel Safari Rally Kenya.

WRC RALLY ISOLE CANARIE 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Valsequillo - Telde 1 26.32 km 08:03 09:03 SS2 Valleseco - Artenara 1 15.27 km 09:49 10:49 SS3 La Aldea - Mogan 1 17.83 km 11:25 12:25 SS4 Valsequillo - Telde 2 26.32 km 15:18 16:18 SS5 Valleseco - Artenara 2 15.27 km 17:04 18:04 SS6 La Aldea - Mogan 2 17.83 km 18:40 19:40

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/04/2025