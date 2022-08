Rally Finlandia: sprint finale tra Tanak e Rovanpera

VITTORIA CONTESA L'esito del Rally Finlandia rimane in bilico e il vincitore tra Ott Tanak e Kalle Rovanpera uscirà al termine delle ultime quattro speciali in programma oggi, l'ultima come sempre valida anche come Power Stage.

PROGRAMMA DOMENICA RALLY FINLANDIA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora Locale Ora italiana SS19 Oittila 1 10.84 km 08:23 07:23 SS20 Ruuhimäki 1 11.12 km 09:38 08:38 SS21 Oittila 2 10.84 km 11:01 10:01 SS22 Ruuhimäki 2 (Wolf Power Stage) 11.12 km 13:18 12:18

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/08/2022