Rally Estonia: Rovanpera amministra, due Ford out

ALLUNGO DECISIVO L'ultima giornata del Rally Estonia si è aperta con tre successi di Kalle Rovanpera nelle prime tre speciali in programma. Il finlandese ha così scavato un solco pressoché irrecuperabile tra sé ed Elfyn Evans. L'unica apprensione per il leader del Mondiale è arrivata dalla pioggia, che ha cominciato a scendere nel corso della SS22. Rovanpera ha alzato il piede per evitare rischi inutili, perdendo giusto qualche secondo dal miglior tempo di Esapekka Lappi. La classifica non ha subìto scossoni nelle prime posizioni, con le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville sempre terza e quarta. Qualche novità nelle retrovie, con il team M-Sport che ha perso due macchine nelle prime due speciali di giornata: Pierre-Louis Loubet ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver colpito due pietre e danneggiato ruota e sospensione della sua Ford Puma, mentre Gus Grennsmith è stato appiedato da un problema tecnico. Volata nel WRC2, dove Andreas Mikkelsen resta primo con meno di 10'' di vantaggio su Teemu Suninen. Restano due prove da percorrere, tra cui la Power Stage finale.

RALLY ESTONIA 2022, CLASSIFICA DOPO SS22

Pos Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:36.15.7 2 Elfyn Evans Toyota +40.0 3 Ole Christian Veiby Hyundai +1:17.0 4 Thierry Neuville Hyundai +2:48.4 5 Takamoto Katsuta Toyota +4:03.7 6 Adrien Fourmaux Ford +4:21.6 7 Esapekka Lappi Toyota +4:52.3 8 Andreas Mikkelsen Skoda +10.07.1 9 Teemu Suninen Hyundai +10:16.6 10 Marco Bulacia Skoda +10:55.7

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/07/2022