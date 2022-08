Rally Belgio: Neuville riprende la leadership e allunga, Breen cappotta

L'ALLUNGO DI NEUVILLE Le tre speciali che hanno completato il programma del sabato mattina del Rally Belgio hanno visto Thierry Neuville tornare protagonista. Il padrone di casa ha vinto la SS11 e la SS12, riprendendosi la prima posizione in classifica e allungando sugli avversari. In particolare su Ott Tanak, che dopo aver preso il comando al termine della SS9 ha lamentato problemi di trasmissione sulla sua Hyundai che non gli hanno permesso di spingere al massimo. L'estone è ancora secondo, ma a 16 secondi dal compagno di squadra e tallonato da Elfyn Evans, staccato di circa 5 secondi. E' invece finito il rally di Craig Breen, ribaltatosi con la sua Ford Puma dopo essere finito dentro a un fossato all'esterno di una curva verso sinistra (video sotto). Nessuna conseguenza fisica per l'equipaggio. Problemi anche per Gus Greensmith che ha danneggiato la posteriore sinistra, perdendo parecchio tempo. Nel WRC2 prosegue la sfida tra Stephane Lefebvre e Andreas Mikkelsen, con il francese che resta primo con 5 secondi di vantaggio. Nel pomeriggio è in programma il secondo passaggio sulle quattro prove.

RALLY BELGIO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS10

Pos Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 1:24.17.2 2 Ott Tanak Hyundai +16.2 3 Elfyn Evans Toyota +21.5 4 Esapekka Lappi Toyota +58.7 5 Adrien Fourmaux Ford +2:42.0 6 Oliver Solberg Hyundai +2:46.5 7 Takamoto Katsuta Toyota +5:37.3 8 Stephane Lefebvre Citroen +6:03.4 9 Andreas Mikkelsen Skoda +6:08.0 10 Yohan Rossel Citroen +6:39.2

SUL FILO DEI DECIMI La seconda giornata del Rally Belgio è ripartita con il duello equilibratissimo tra le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville. La SS9 che ha aperto il sabato è stata vinta da Kalle Rovanpera, tornato in gara dopo il cappottamento di ieri, mentre l'estone ha ottenuto il secondo tempo e il belga solo il sesto, sebbene ad appena 3 secondi dalla prestazione del leader del Mondiale. Tanto è bastato però per far sì che al comando della classifica salisse Tanak, con appena 1 decimo di vantaggio su Neuville, il quale ha ammesso di aver affrontato la prova con troppa cautela. Resta più staccato Elfyn Evans, che segue a 12 secondi la coppia di testa. Il programma prevede oggi altre sette speciali, di cui tre nella tarda mattinata.

RALLY BELGIO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS9

Pos Pilota Auto Distacco 1 Ott Tanak Hyundai 57:42.2 2 Thierry Neuville Hyundai +0.1 3 Elfyn Evans Toyota +12.0 4 Esapekka Lappi Toyota +39.4 5 Craig Breen Ford +58.2 6 Gus Greensmith Ford +1:39.2 7 Oliver Solberg Hyundai +2:07.3 8 Adrien Fourmaux Ford +2:09.5 9 Stephane Lefebvre Citroen +4:17.5 10 Andreas Mikkelsen Skoda +4:26.1

RALLY BELGIO 2022, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Reninge 1 15 km 10:13 SS10 Dikkebus 1 14.29 km 11:08 SS11 Wijtschate 1 15 km 12:00 SS12 Hollebeke 1 22.32 km 12:55 SS13 Reninge 2 15 km 15:13 SS14 Dikkebus 2 14.29 km 16:08 SS15 Wijtschate 2 15 km 17:00 SS16 Hollebeke 2 22.32 km 17:55

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/08/2022