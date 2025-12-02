Fourmaux e quell'incomprensione linguistica costata la vittoria in Arabia Saudita

Nel Rally Arabia Saudita è arrivato il miglior risultato in carriera nel WRC per Adrien Fourmaux. Eppure, il francese ha molto da recriminare per il piazzamento ottenuto nell'ultimo appuntamento della stagione 2025: il distacco di 54 secondi accusato dall'altra Hyundai i20 N di Thierry Neuville è infatti dovuto al minuto di penalità ricevuto venerdì sera, al termine della penultima giornata di competizione.

Fourmaux: ''Siamo i vincitori... non ufficiali''

La penalizzazione è stata assegnata a Fourmaux per essere transitato in leggere anticipo al check in che precedeva la zona tecnica. Alla base di questo errore piuttosto banale c'è stata un'incomprensione linguistica che di fatto scagiona la condotta del francese e del suo navigatore Alex Corria: ''Si è trattato di un'informazione errata che non è stata modificata. E poi, per 10 secondi, abbiamo ricevuto una penalità di un minuto - ha raccontato - Alex ha fatto il controllo con un altro commissario e questo ha accettato il check-in anticipato. Va bene, ma siamo in un altro paese. Forse non parlano molto bene l'inglese. Non lo sappiamo. Forse ha detto di sì, ma non capiscono bene. E poi alla fine abbiamo ricevuto la penalità...''.

WRC 2025, Rally Arabia Saudita: Adrien Fourmaux (Hyundai)

Dunque le informazioni errate ricevute nella comunicazione con il commissario sono di fatto costate il primo successo in carriera a Fourmaux: ''C'è stata un po' di incomprensione nella comunicazione e le informazioni sbagliate all'inizio ci sono costate caro. È ovviamente frustrante. È piuttosto difficile, ma non ci priva del nostro rally. Siamo i vincitori... non ufficiali''.

Un rally condotto egregiamente

In Arabia Saudita è comunque arrivato il quarto podio stagionale per Fourmaux, già terzo a Monte Carlo, in Grecia e in Cile. Una prestazione di grande livello, che lo ha visto nelle primissime posizioni fin dal giovedì: ''Se togliamo la nostra penalità, sono davvero soddisfatto di come abbiamo gestito questo rally - ha commentato il francese - Abbiamo deciso di montare le gomme morbide all'inizio, contro la decisione degli altri, e abbiamo fatto la scelta giusta. Stavamo gestendo la pressione degli altri che ci stavano raggiungendo, e sono davvero contento di esserci riuscito e di avere avuto quel controllo in macchina''.

WRC 2025, Rally Svezia: Adrien Fourmaux (Hyundai)

In questa stagione Fourmaux ha mostrato in diverse occasione di avere una grande velocità, anche se per errori e sfortuna alcuni risultati di prestigio sono sfumati. Si è trattato comunque di un positivo primo anno con la Hyundai e ora il francese guarda al 2026, quando salirà nelle gerarchie interne dato il ritiro parziale di Ott Tanak: ''La velocità c'è, la gestione c'è e anche l'affidabilità è importante per noi, quindi queste sono le cose di cui ho bisogno per mantenere alta la mia motivazione per il prossimo anno: non c'è motivo di dubitare dei passi avanti che abbiamo compiuto quest'anno''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/12/2025