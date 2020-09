IPOTESI AFFASCINANTE Il tribolato calendario 2020 del WRC potrebbe riservare ancora una sorpresa. Gli organizzatori del Mondiale stanno valutando se aggiungere il Monza Rally Show di dicembre come round finale della stagione. In teoria, il campionato di quest'anno dovrebbe concludersi con il Rally Belgio di Ypres, evento che prevede delle prove speciali in un altro tempio della F1, il circuito di Spa. Si tratterebbe appena del settimo round di quest'anno, motivo per cui i vertici della categoria stanno prendendo in considerazione l'opzione Monza.

FESTA TRICOLORE Per quest'anno, il Monza Rally Show è già pianificato come evento promozionale del WRC, così come accaduto al Rally Estonia l'anno passato, appuntamento poi subentrato in questa stagione nella versione definitiva del calendario. L'evento brianzolo potrebbe essere anche un modo per celebrare l'ingresso della Pirelli nel mondiale. Dall'anno prossimo, infatti, la casa milanese sostituirà la Michelin come fornitore unico di pneumatici.

ITALIA IN ARRIVO L'annuncio dell'ingresso del Monza Rally Show nel calendario del WRC potrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, il campionato farà già tappa una prima volta in Italia con il Rally Sardegna, in programma nel weekend dell'8 ottobre, prima del già citato Rally Belgio che si disputerà invece a fine novembre.