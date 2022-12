M-Sport: Tanak e Loubet a tempo pieno sulla Ford, Fourmaux dirottato sul WRC2

Dopo Toyota e Hyundai, anche il team M-Sport ha svelato la propria line-up piloti per la stagione 2023 del WRC. Il nome principale è ovviamente quello di Ott Tanak, che torna così nel team con cui ha debuttato nel mondiale Rally nel 2011 e con cui è rimasto fino al 2017, prima del passaggio alla Toyota. Al suo fianco la scelta per un impegno a tempo pieno è caduta sul francese Pierre-Louis Loubet, mentre il connazionale Adrien Fourmaux gareggerà nella categoria WRC2. Ancora da definire con precisione i programmi di Gus Greensmith, destinato a una partecipazione part-time, mentre per questioni di budget non appare replicabile l'impiego di Sebastien Loeb come avvenuto nel 2022. In attesa del comunicato ufficiale, le indiscrezioni riportano l'assenza del francese dagli iscritti al prossimo Rallye Monte Carlo, dove una terza Ford Puma dovrebbe essere schierata con il privato Jourdain Serderidis al volante.

IL RITORNO DI TANAK L'estone si ricongiunge dunque al team che ha lanciato la sua carriera, con il quale ha ottenuto il primo podio (Rally Italia 2012) e la prima vittoria nel WRC (Rally Italia 2017), contribuendo alla conquista del titolo Costruttori del 2017. Tanak ritorna portandosi dietro un palmares arricchito dal titolo Piloti vinto con Toyota nel 2019 e un bottino totale di successi salito a 17. Il triennio con la Hyundai si è chiuso con il secondo posto in classifica generale alle spalle di Kalle Rovanpera e ora l'obbiettivo è di riportare M-Sport a lottare per il mondiale: ''M-Sport è il luogo che mi ha cresciuto come pilota e il luogo che mi ha insegnato tutte le dure lezioni e l'esperienza per diventare un pilota di alto livello nel WRC. Da quando sono diventato un campione del mondo non sono stato in grado di difendere il titolo e non potrò fare pace con me stesso fino a quando non lo farò! Ho avuto molte discussioni con Malcolm Wilson (fondatore e proprietario del team, ndr) e condividiamo sicuramente la stessa ambizione per la prossima stagione. Sarà una grande sfida per noi, ma conosco le persone che lavorano al Dovenby Hall, so di cosa sono capaci e con la loro passione nel dare tutto ciò che hanno, possiamo lottare per il campionato. Sono felice di essere tornato all'M-Sport Ford World Rally Team e daremo il massimo il prossimo anno''.

LA CONFERMA DI LOUBET Accanto a Tanak farà presenza fissa sull'altra Ford Puma il francese Pierre-Louis Loubet. Fondamentale per la sua conferma sono state le prestazioni messe in mostra nel corso del 2022 nei Rally Italia e Grecia, chiusi entrambi in quarta posizione. Il 25enne potrà così per la prima volta partecipare al WRC nelle vesti di pilota titolare a tempo pieno: ''È un sogno che si avvera per me, qualcosa che sogno da quando ero bambino. Fare la mia prima stagione completa e fare la passione principale della mia vita ogni fine settimana è qualcosa di veramente fantastico. Disputare l'intera stagione toglie molta pressione perché so che ho 13 eventi per darmi la possibilità di mostrare tutto il mio potenziale e mi dà lo spazio per crescere e imparare. Nel 2023, il mio obiettivo più importante sarà finire ogni evento, acquisire esperienza e imparare a sapere dove possiamo spingere e andare per la massima velocità''.

VEDI ANCHE

WRC 2022, Rally Grecia: Pierre-Louis Loubet (Ford)

L'ASSALTO AL WRC2 Nel 2023 M-Sport giocherà un ruolo da protagonista anche nella serie cadetta, schierando due Fiesta Rally2. Dopo un 2022 piuttosto deludente, cercherà di rilanciarsi in questa categoria il francese Adrien Fourmaux: ''Sono davvero contento di far parte del team per il quarto anno consecutivo e non vedo l'ora di tornare a Montecarlo il mese prossimo. Voglio ringraziare di cuore il team per avermi dato la loro fiducia e l'opportunità di guidare nel 2023, e non vedo l'ora di vedere cosa possiamo ottenere insieme''. L'altra vettura sarà invece affidata al lussemburghese Gregoir Munster, giovane proveniente dall'accademia Hyundai: ''Il piano per il prossimo anno è quello di partecipare a molti eventi nel Rally2, sfruttando la mia precedente esperienza e scoprendo alcuni eventi per la prima volta. Devo adattarmi alla macchina e voglio fare bene e ottenere dei buoni risultati. M-Sport è una vera e propria fabbrica di talenti; se guardi Evans, Tänak, Neuville, vengono tutti da M-Sport. Penso che sia il posto migliore per evolversi come pilota, è bello lavorare con la squadra e la macchina è forte. Abbiamo una buona stagione davanti, quindi l'obiettivo sarà quello di massimizzare il mio lavoro con la squadra per fare esperienza e crescere come pilota''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/12/2022