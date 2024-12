McErlean affianca Munster come pilota titolare M-Sport

Si completa la line-up del mondiale WRC 2025. Dopo Toyota e Hyundai, anche M-Sport ha annunciato i piloti titolari per il prossimo campionato: confermato il belga Gregoire Munster, al posto di Adrien Fourmaux correrà l'irlandese Josh McErlean, proveniente dal WRC2.

WRC 2024, Rally Croazia: Adrien Fourmaux (Ford)

CHI È MCERLEAN Classe 1999, McErlean si è messo in luce in patria vincendo il titolo Junior 1000 Rally Challenge nel 2015 e il Great Britain Junior nel 2019. Dal 2020 ha cominciato a fare esperienza tra WRC e ERC, conquistanto il terzo posto nel Rally Catalunya 2021 nella classe WRC3. Nel 2023 ha preso parte a 5 eventi dell'ERC, conquistando il quarto posto nel Rally Lettonia come miglior risultato, mentre nel 2024 ha debuttato nel WRC2 ottenendo un sorprendente secondo posto nel Rally Portogallo, suo evento d'esordio. McErlean ha poi chiuso la stagione al nono posto assoluto. Gode del supporto della Motorsport Ireland Rally Academy che lo seguirà anche in questa nuova avventura. A navigarlo sarà il connazionale Eoin Treacy, nel 2024 copilota di Jon Armstrong nell'ERC sempre su una vettura schierata da M-Sport. McErlean ha dichiarato: ''Entrare a far parte di M-Sport Ford è davvero un sogno che si avvera. Ho sempre aspirato a competere ai massimi livelli del motorsport e ora questa opportunità sta diventando realtà. Sono incredibilmente emozionato di lavorare con un team così professionale e dedicato, ed Eoin e io siamo pronti a dare tutto. Questo è un passo enorme nella mia carriera e voglio esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i soggetti coinvolti''.

INVESTIRE IN NUOVI TALENTI Da sempre M-Sport punta su giovani piloti da lanciare nel mondiale WRC e l'esempio di Fourmaux è il più recente a riguardo. McErlean rappresenta una nuova scommessa, come ha sottolineato il team principal Richard Millener: ''M-Sport è rinomata per offrire opportunità ai talenti emergenti nello sport. Con il supporto della Motorsport Ireland Rally Academy, questo è esattamente ciò che faremo per Josh ed Eoin. Il 2025 sarà una grande sfida per entrambi, ma un'opportunità irripetibile per dimostrare al mondo che hanno ciò che serve per forgiare una carriera al vertice dello sport. Dobbiamo continuare a investire in nuovi talenti emergenti nel WRC, sono orgoglioso di poter dare ad altri due ragazzi la possibilità di farlo. Gli obiettivi e le aspettative per l'anno saranno molto ponderati, ma so che il team e tutti i fan irlandesi sosterranno la coppia e questa opportunità per loro''.

WRC 2024, Rally Svezia: Gregoire Munster (Ford Puma M-Sport)

MUNSTER CONFERMATO Il 26enne lussemburghese, navigato dal connazionale Louis Louka, avrà la possibilità di mettere a frutto l'esperienza maturata nel 2024, primo anno in cui ha gareggiato a tempo pieno nel WRC al volante della Ford Puma. Munster ha faticato molto nei primi eventi dell'anno, ma ha dimostrato poi una buona crescita a partire dal Rally Croazia, finendo l'anno con tre quinti posti ottenuti nei rally Sardegna, Europa Centrale e Giappone quali migliori risultati. L'obiettivo dichiarato per il 2025 è ottenere il primo podio in carriera: ''Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno e di avere l'opportunità di guidare di nuovo la Puma - ha dichiarato Munster - Sono felice di continuare con Louis, con l'obiettivo di continuare a progredire nella categoria e migliorare rispetto a dove abbiamo concluso nel 2024. Ciò significa puntare almeno un quarto posto e, si spera, anche qualche piazzamento sul podio. Non vedo l'ora di vedere cosa possiamo fare''. Millener ha aggiunto: ''Hanno fatto grandi progressi nel corso del loro anno di debutto e, sebbene dobbiamo essere realistici con gli obiettivi e le aspettative per loro nel 2025, è una grande opportunità per entrambi. Sono molto felice di lavorare di nuovo con loro per un'altra stagione completa e credo che meritino pienamente questa opportunità''.

