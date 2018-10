Autore:

Simone Dellisanti

E' TEMPO DI RALLY Caratterizzato da un mix di terra e asfalto, il dodicesimo appuntamento del calendario 2018 del WRC, il Rally di Spagna 2018, sta aspettando il vecchio leone Sébastien Loeb e la sua Citroen C3 WRC , per la loro terza sfida dell’anno insieme. Il nove volte Campione del Mondo si ripresenta ai blocchi di partenza nella specialità che più ama, il rally, e ha le carte in regola per ottenere ottimi risultati. Sul suo palmares sono evidenziate le otto vittorie consecutive conquistate in questa prova.

LOEB DOCET Questa non è di certo la prima apparizione di Loeb nel Mondiale Rally 2018, il campione francese è già stato autore di tre migliori tempi alla sua prima apparizione in Messico e di altri tre alla seconda in Corsica. Inoltre, nel Rally di Gran Bretagna ha sempre attaccato, andando a un passo dal podio. Detto questo, partendo in 11ª posizione, Sébastien si avvantaggerebbe delle strade pulite dai suoi avversari ma lo penalizzerebbe in caso di pioggia o maltempo, come spesso accade qui. Loeb non sarà certo l'unico pilota Citroen che prenderà parte al Rally di Spagna, con la seconda C3 WRC ci sarà Craig Breen–Scott Martin e Khalid Al Qassimi–Chris Patterson.

DICHIARAZIONI "Dopo i buoni risultati di Messico e Corsica, vorrei riuscire a disputare un rally intero senza fare errori," queste le parole di Loeb. "I due giorni di test sono andati bene, ora devo mettere tutto insieme. Il livello è talmente alto che sarei presuntuoso se dicessi che mi batterò per il podio, spero però di giocarmela bene. Se il primo giorno non pioverà, dovremo riuscire a sfruttare al massimo la posizione di partenza, perché in questa tappa succede sempre di tutto, con quelle rocce nascoste praticamente ovunque".