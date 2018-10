Autore:

Simone Dellisanti

RALLY DI SPAGNA Caratterizzato da fondi in asfalto e terra, il Rally di Spagna vedrà quattro equipaggi tenere alto l’onore della C3 R5: Stéphane Lefebvre e Gabin Moreau, i piloti ufficiali del Marchio, Ole Christian Veiby–Stig Rune Skjaermoen, Simone Tempestini–Sergiu Itu e i nuovi arrivati Pepe Lopez–Borja Rozada.

PIERRE BUDAR Direttore di Citroën Racing «Unendo due fondi stradali che finora abbiamo sempre affrontato separatamente, questa prova rappresenta una sfida notevole per la C3 R5 ma contiamo di riuscire a dimostrare anche qui che stiamo migliorando ogni giorno di più. E sarà la prima volta che schiereremo quattro auto in un rally! La C3 R5 sta ottenendo un grandissimo successo commerciale, e questo c’incoraggia a continuare a lavorare sodo».

STEPHANE LEFEVBRE «Amo molto questo rally, soprattutto perché abbina due tipi di fondo. Devi essere bravo su entrambi e sono molto diversi tra loro: prima ci aspettano piste in terra molte tecniche, poi strade asfaltate tipo circuito, dove la traiettoria deve essere molto precisa. Con una giornata di prove su entrambe le superfici, vogliamo chiudere quest’esperienza in WRC2 in grande stile».