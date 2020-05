SFIDA SU DIRT 2.0 In attesa che riparta l'azione sulle strade di tutto il mondo, Citroen Racing invita gli appassionati di rally a sfidarsi in una competizione virtuale assieme ad alcuni dei piloti ufficiali a cui sono affidate le C3R35. L'iniziativa si chiama #PlayWithC3R35 e si svolgerà utilizzando uno dei giochi di sim racing più famosi: Dirt 2.0. Si potrà partecipare attraverso diverse piattaforme: da Pc, su PS4 e su Xbox.

APPUNTAMENTI CLASSICI Il campionato si svolgerà su cinque delle più famose gare del mondiale rally: Germania, Finlandia, Grecia, Monte Carlo e Galles. Ognuno di questi avrà in programma 12 prove speciali. Ogni rally assegnerà punti, così come la Power Stage, esattamente come nella realtà. Al termine della competizione, i primi 10 nella classifica generale saranno premiati con premi griffati Citroen Racing. Ogni pilota potrà scegliere per la propria C3R35 la livrea ufficiale oppure uno dei 3 design creati da fan in una precedente fase.

DIVERSI LIVELLI DI COMPETIZIONE Con un campo partenti di alto livello, verrà garantita l'equità sportiva tra principianti ed esperti del sim racing. Didier Clément, Responsabile Citroën Racing Customer Competition ha presentato così la competizione: ''Con il lancio di # PlayWithC3R5 vogliamo riportare tutti in competizione. Al volante di una C3R5 su DIRT2.0, fan, piloti e professionisti di SIM Racing gareggeranno in 5 rally di 12 tappe. I piloti #C3R5Family sono molto contenti di tornare alle corse virtuali in attesa di tornare sui veri e propri sedili della loro C3R5 sulle strade del rally. Siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questa prova riunita # C3R5Family e i nostri fan''.

COME PARTECIPARE Le iscrizioni a #PlayWithC3R35 apriranno lunedì 1° giugno, per chiudersi poi il 10 giugno. Potete iscrivervi a questo indirizzo: https://forms.gle/6sCNoAR4ieh7DMf77 . Questo il calendario delle sfide:

Round # 1 10-30 giugno: ADAC Rally Deutschland

Round # 2 10-30 luglio: Rally di Finlandia

Round # 3 10-30 agosto: Rallye Monte Carlo

Round # 4 10-30 settembre: raduno della Grecia

Round # 5 10-30 ottobre: ​​Wales Rally GB