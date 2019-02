Autore:

Simone Dellisanti

100 SU 100 È tornato e ha già regalato una gioia immensa a Citroen, conquistando la 100esima vittoria nel WRC. Di chi stiamo parlando? Di Sebastien Ogier, alfiere ai servigi di Citroen Racing che ha vinto questo week end il Rally di Monte Carlo. La vittoria del rally monegasco non è stata di certo una passeggiata per il campione francese che solo nelle ultime PS è riuscito a far sua la vittoria, tallonato da un tignoso Thierry Neuvile su Hyundai, a testimonianza dell’intensità della lotta e del livello delle prestazioni in questo mondiale WRC griffato 2019. Citroën Racing conquista così la centesima vittoria nel WRC nell’anno del centenario della Marca!

IL DUO PERFETTO Attaccare negli ultimi 13,58 chilometri sui circa trecento-ventiquattro del Monte Carlo quando si hanno solo quattro decimi di vantaggio richiede decisamente coraggio e sangue freddo. A questo si aggiunge un problema al pedale dell’acceleratore che disturba la concentrazione nell’abitacolo. Con sei titoli mondiali all’attivo, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono diventati maestri nel gestire questo tipo di situazioni, con l’adrenalina che sale, e l’hanno dimostrato anche oggi. Con un secondo tempo nell’ultima crono, tracciata tra La Cabanette e il Col de Braus, i due hanno siglato per 2”2 la loro settima vittoria nel Principato, la sesta consecutiva, e alla loro prima uscita con la C3 WRC! Con questo risultato diventano recordman per numero di vittorie in questa prova prestigiosa, a conferma del feeling perfetto che Sébastien e Julien hanno stabilito con la loro nuova auto.

CLASSIFICA FINALE

1. Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 3h21’15”9

2. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +2”2

3. Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +2’15”2

4. Loeb / Elena (Hyundai i20 WRC) +2’28”2

5. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +2’29”9

6. Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +5’36”2

7. Greensmith / Edmondson (Ford Fiesta R5) +13’04”6

8. Bonato / Boulloud (Citroën C3 R5) +13’56”5

CAMPIONATO DEL MONDO PILOTI

1. Sébastien Ogier – 29 punti

2. Thierry Neuville – 21 punti

3. Ott Tänak – 17 punti

4. Kris Meeke – 13 punti

5. Sébastien Loeb – 12 punti

6. Jari-Matti Latvala – 10 punti

CAMPIONATO DEL MONDO COSTRUTTORI

1. Hyundai WRT – 30 punti

2. Citroën Total WRT – 25 punti

3. Toyota Gazoo Racing – 25 punti

4. M-Sport Ford WRT – 14 punti