Autore:

Daniele Zeri

INVITATA SPECIALE La W-Series, la prima serie interamente femminile del panorama motoristico, ha annunciato la presenza di Tatiana Calderon ai test che si terranno la settimana prossima sul circuito di Almeria, Spagna. La pilota di Formula 2 e development driver del team Alfa Romeo in F1 raggiungerà le 14 nuove candidate ad un sedile per il 2020 sul circuito andaluso solamente per la prima giornata di test, durante il quale incontrerà le new entry e cercherà di trasmettere loro la sua esperienza di vetture di Formula 3 e GP3.

RUOLO DI MENTORE La colombiana, prima ragazza a competere nella serie cadetta della F1 e attualmente una delle più importanti pilote donne al mondo, ha accettato l’invito dell’organizzazione della serie ed assisterà dunque alle selezioni nel ruolo di mentore. “Sono eccitata di poter incontrare le altre ragazze in pista, oltre che conoscere meglio la W-Series e restituire qualcosa a questo sport che amo e che mi ha dato tanto”, ha dichiarato la Calderon. “Tatiana è una delle pilote donna più di successo nel mondo”, ha commentato Catherine Bond-Muir, creatrice del campionato femminile. “Abbiamo visto emergere dei talenti molto interessanti dalla prima stagione, quindi siamo contenti di avere anche il supporto di Tatiana. Abbiamo seguito la sua carriera con molto interesse e data la sua esperienza, sicuramente sarà in grado di consigliare le ragazze più giovani ed inesperte”.

IL 2020 INIZIA PRESTO Il programma di selezioni per la prossima stagione, come annunciato in settimana, avrà inizio lunedì 16 settembre e vedrà le 14 sfidanti darsi battaglia attraverso sessioni in pista e al simulatore. Con le top-12 del 2019 già automaticamente qualificate, le restanti otto caselle in griglia saranno determinate valutando le migliori nuove candidate. Al momento non è ancora stata divulgata la modalità secondo la quale le non qualificate dalla scorsa edizione avranno modo di difendere i loro sedili.