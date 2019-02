Autore:

Simone Valtieri

RAGAZZE VOLANTI Le donne più veloci del mondo. Semplicemente questo diventeranno le ragazze che dal 4-5 maggio a Hockenheim si sfideranno per conquistare il primo titolo della classe W Series, categoria interamente al femminile collegata al DTM (Il campionato Turismo tedesco) promossa, tra gli altri, da due ex piloti di Formula 1, il britannico David Coulthard e l'austriaco Alexander Wurz. Sono state annunciate le 28 "finaliste" selezionate per salire a bordo delle Tatuus F318, monoposto di Formula 3 sulle quali potranno sfidarsi ad armi pari per definire chi sia la donna più veloce del pianeta.

Yesterday saw the final day of trials for the #WSeries qualifiers, with a race-off like no other. Watch as the drivers went head-to-head and relive their emotions as they find out who got through to the next stage. pic.twitter.com/jlHejqULjY — W Series (@WSeriesRacing) 29 gennaio 2019

RAGAZZE... AL VOLANTE! Una prima scrematura è stata portata avanti lo scorso weekend al Wachauring di Melk (Austria), con ben 54 ragazze impegnate al volante di due vetture di serie, la Ford Fiesta ST e la Porsche Cayman S, che hanno affrontato diverse prove di guida, ma anche test psicologici e fisici. Fra loro quattro italiane: Carlotta Fedeli, Vicky Piria, Francesca Linossi e Alessandra Brena. A passare questa fase sono state 28 in tuttoe il contingente di azzurre si è ridotto a due con le sole Piria e Linossi qualificate per la fase finale. Diverse drivers già note al grande pubblico, come Simona De Silvestro, Carmen Jordà e Tatiana Calderon, non hanno partecipato alle selezioni, con già un ingaggio per la stagione 2019 in altre categorie del motorsport, ma non mancano nomi d'esperienza, come quello dell'olandese Beitske Visser o della britannica Alice Powell.

Today is the day!

As we prepare for the final tests ahead of our driver selection announcement, take a look at the story so far. pic.twitter.com/2gjdd735GU — W Series (@WSeriesRacing) 28 gennaio 2019

PAROLA DI PRESIDENTE La CEO del progetto W Series, Catherine Bond Muir, ha così commentato al termine del weekend: "Tutti i piloti che si sono qualificati per questa frase sono delle superstar. Purtroppo non tutte potranno continuare il nostro programma di selezione, così funziona lo sport e così funzionano le corse. Alle ragazze qualificate alla fase finale, che si terrà a marzo in Spagna (ad Almerìa), faccio il mio augurio di buona fortuna. Per chi non è riuscito a passare la selezione è un giorno triste, ma la cosa che più mi ha impressionato è che anche loro sarebbero state all'altezza, tutte forti e toste. Ovviamente le incoraggiamo a riprovarci nel 2020."

LE 28 DRIVER SELEZIONATE PER LA FASE FINALE

Sarah Bovy, Belgio

Jamie Chadwick, Gran Bretagna

Sabre Cook, USA

Natalie Decker, USA

Marta Garcia, Spagna

Megan Gilkes, Canada

Grace Gui, Cina

Esmee Hawkey, Gran Bretagna

Jessica Hawkins, Gran Bretagna

Shea Holbrook, USA

Francesca Linossi, Italia

Vivien Keszthelyi, Ungheria

Emma Kimilainen, Finlandia

Natalia Kowalska, Polonia

Stephane Kox, Olanda

Miki Koyama, Giappone

Milou Mets, Olanda

Sarah Moore, Gran Bretagna

Tasmin Pepper, Sud Africa

Vicky Piria, Italia

Alice Powell, Gran Bretagna

Gosia Rdest, Polonia

Naomi Schiff, Belgio

Shirley Van Der Lof, Olanda

Beitske Visser, Olanda

Alexandra Whitley, Australia

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein

Caitlin Wood, Australia

Copyright immagini: @WSeriesRacing