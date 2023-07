Toronto, Gara: prima vittoria di Lundgaard

VOLTO NUOVO La prima vittoria in Indycar di Christian Lundgaard è arrivata sul circuito cittadino di Toronto. Il 21enne danese alla seconda stagione completa oltreoceano - dopo aver faticato ad emergere con costanza in Formula 2 - ha potuto così radersi i baffi che per scaramanzia portava da inizio stagione. Dopo la pole position del sabato in condizioni difficili con la pista bagnata, il pilota di Rahal si è confermato alla domenica dove nella seconda metà di gara si è fatto più incisivo.

PALOU LEADER Quasi dodici i secondi di vantaggio per Lundgaard su Alex Palou, giunto alla fine con la vettura danneggiata ma che ha stretto i denti per incassare altri punti pesanti per incrementare la sua leadership di campionato. Si interrompe la striscia di pole position di Colton Herta, incappato nella pista bagnata al sabato, ma solido terzo sul traguardo estromettendo dal podio un certo Scott Dixon. La corsa è stata condizionata da due caution importanti: la prima ha visto il debuttante Tom Blomqvist - rimpiazzo di Simon Pagenaud ancora 'unfit' dopo il ribaltamento di Mid-Ohio - coinvolto nel groviglio con Jack Harvey, Benjamin Pedersen e Ryan Hunter-Reay. Giornata da dimenticare per Romain Grosjean, finito a muro a metà gara.

Toronto, Gara

1. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 85 giri

2. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 11.789

3. Colton Herta - Andretti Autosport - 15.060

4. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 15.760

5. Josef Newgarden - Team Penske - 19.242

6. Scott McLaughlin - Team Penske - 19.480

7. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 22.801

8. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 23.998

9. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 26.688

10. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 28.602

11. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 33.563

12. Agustin Canapino - Juncos Racing - 35.262

13. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 35.638

14. Will Power - Team Penske - 36.347

15. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 37.161

16. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 1 giro

17. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 3 giri

Ritirati

82° giro - Callum Ilott - Juncos Racing

82° giro - Sting Ray Robb - Dale coyne Racing

70° giro - David Malukas - AJ Foyt Racing

46° giro - Helio Castroneves - Michael Shank Racing

42° giro - Romain Grosjean - Andretti Autosport

11° giro - Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport

1° giro - Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan

1° giro - Tom Blomqvist - Michael ShankRacing

1° giro - Ryan Hunter-Reay - Ed Carpenter Racing

1° giro - Benjamin Pedersen - Dale Coyne Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 17/07/2023