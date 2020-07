PRIMA GARA CON CERCHI DA 18'' La stagione 2020 della Formula 2 si è aperta, contestualmente alla Formula 1, a Spielberg, in Austria. La novità più evidente della categoria cadetta è stato il passaggio alle nuove gomme ribassate montate su cerchi da 18 pollici di diametro anziché 13 come avveniva fino alla passata stagione. Il week end ha preso il via con la pole position del cinese Guan Yu Zhou, rimasto per una seconda stagione al team UNI-Virtuosi.

PRIMO CENTRO DI CALLUM ILOTT In gara 1, però, ad imporsi è stato il compagno di squadra di quest'ultimo, Callum Ilott. L'inglese ha battagliato a lungo con il compagno di box dopo che una partenza da manuale gli aveva permesso di balzare al comando dalla terza posizione. Dopo mezzo giro la caparbietà del rivale lo ha costretto a cedere la testa della corsa. Non è andato però lontano Zhou che ha dovuto cedere ad un problema tecnico.

PODIO TUTTO FERRARI Se in Formula 1 si annunciano dolori per la rossa, i giovani cadetti del viviao di Maranello hanno brillato. Dietro a Ilott ha chiuso infatti Marcus Armstrong, debuttante in Formula 2 con il team ART, mentre sul gradino basso del podio ha finito Robert Shwartzman, promosso da Prema dopo la vittoria della Formula 3 la scorsa stagione. Poteva accodarsi Mick Schumacher ma il tedesco, alla seconda stagione nel team vicentino, ha pagato una lunga digressione sulla ghiaia. Questo ha aperto la porta a Christian Lundgaard e Dan Ticktum. Sesto Giuliano Alesi, diciottesimo al via. I guai tecnici hanno costretto Luca Ghiotto a rimanere nel box con la prima corsa che è partita senza di lui.

DEBUTTO VINCENTE Ottima prova d'esordio per Felipe Drugovich che esce dal primo week end in Formula 2 con una vittoria. Il brasiliano ha fatto sua gara 2 dopo essere partito davanti a tutti. Il sud-americano ha mantenuto alle sue spalle Louis Deletraz nonostante gli ingressi della safety car. Terzo, dopo lo stop di Armstrong, è salito Dan Ticktum. Alle sue spalle Shwartzman e Christian Luundgaard. Mick Schumacher ha chiuso in settima posizione non riuscendo ad aver ragione di Nobuharu Matsushita.

WEEK END CONTRASSEGNATO DAI PROBLEMI TECNICI Molte le noie tecniche ed i ritiri dovuti a problemi meccanici, soprattutto legati al propulsore. Week end nero per Ghiotto che in gara 1 non è nemmeno potuto arrivare in griglia mentre in gara 2 è stato messo fuori da un errore di Jehan Daruvala che lo ha tamponato. La bella marcia di Marcus Armstrong ha visto uno stop nella gara della domenica quando il motore ha mollato il neozelandese. A fuoco il propulsore di Giuliano Alesi mentre Sean Gelael ha parcheggiato a bordo pista. Problemi in gara 1 anche per Artem Markelov.

IN FORMULA 3 SUCCESSI DI PIASTRI E LAWSON Nella categoria minore sono stati Oscar Piastri e Liam Lawson ad imporsi nelle due gare del week end inaugurale. Nella prima manche il debuttante ha vinto facile davanti ai compagni di squadra Logan Sargeant e Frederic Vesti. Quest'ultimo ha però chiuso giù dal podio alle spalle di Alex Peroni, l'australiano protagonista del celebre volo di Monza lo scorso settembre e lontano dalle competizioni da allora. In gara 2 il pilota Red Bull che in Formula 4 qualche stagione fa mise dietro sé Mick Schumacher, ha visto il traguardo davanti a Richard Verschooor e a Clement Novalak. Ottimo lo scatto al via dalla quarta posizione.

Spielberg, Gara 1

1. Callum Ilott - UNI Virtuosi - 40 giri

2. Marcus Armstrong - ART GP - 8.856

3. Robert Shwartzman - Prema racing - 9.291

4. Christian Lundgaard - ART GP - 10.878

5. Dan Ticktum - DAMS - 11.277

6. Giuliano Alesi - HWA Racelab - 12.828

7. Louis Deletraz - Charouz racing - 16.267

8. Felipe Drugovich - MP Motorsport - 17.033

9. Nobuharu Matsushita - MP Motorsport - 17.435

10. Roy Nissany - Trident racing - 19.543

11. Mick Schumacher - Prema racing - 20.049

12. Jehan Daruvala - Team Carlin - 22.008

13. Pedro Piquet - Charouz racing - 24.996

14. Nikita Mazepin - Hitech GP - 25.885

15. Jack Aitken - Campos racing - 30.138

16. Guilherme Samaia - Campos racing - 53.934

17. Guanyu Zhou - UNI Virtuosi - 1 giro

18. Yuki Tsunoda - Team Carlin - 1 giro

Ritirati

27° giro - Artem Markelov

17° giro - Sean Gelael

3° giro - Marino Sato

Spielberg, Gara 2

1. Felipe Drugovich - MP Motorsport - 28 giri

2. Louis Deletraz - Charouz racing - 2.469

3. Dan Ticktum - DAMS - 2.790

4. Robert Shwartzman - Prema racing - 3.330

5. Chistian Lundgaard - ART GP - 5.396

6. Nobuharu Matsushita - MP Motorsport - 9.177

7. Mick Schumacher - Prema racing - 9.741

8. Jack Aitken - Campos racing - 14.041

9. Callum Ilott - UNI Virtuosi - 14.272

10. Nikita Mazepin - Hitech GP - 15.395

11. Yuki Tsunoda - Team Carlin - 17.528

12. Roy Nissany - Trident racing - 18.471

13. Pedro Piquet - Charouz racing - 19.118

14. Guan Yu Zhou - UNI Virtuosi - 19.668

15. Guilherme Samaia - Campos racing - 22.082

16. Jehan Daruvala - Team Carlin - 24.290

17. Marino Sato - Trident racing - 24.909

18. Artem Markelov - HWA Racelab - 2 giri

Ritirati

14° giro - Marcus Armstrong

8° giro - Luca Ghiotto

4° giro - Sean Gelael

2° giro - Giuliano Alesi