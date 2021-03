UNA LUNGA STORIA Per celebrare il suo 120° anniversario nelle corse, Skoda Motorsport ha creato l'esclusiva Fabia Rally2 evo Edition 120, destinata a piloti privati e team clienti. Nel corso dei decenni, la Casa Mladá Boleslav (qui il listino prezzi) è passata dalle gare di lunga durata con le motociclette, alle competizioni su pista e infine ai rally. Nella sua lunga storia, il marchio boemo ha collezionato innumerevoli vittorie. E così, per onorare questa lunga tradizione di successi, la divisione sportiva ha pensato a un'edizione limitata della sua più celebre auto da rally. Skoda Fabia Rally2 evo Edition 120 sarà venduta in un numero limitatissimo di esemplari, ne verranno prodotte infatti solo dodici unità.

GRINTOSA Ognuno di essi inlcude buona parte degli aggiornamenti tecnici della Skoda Fabia Rally2 evo 2021 ed è provvisto di alcune funzionalità extra (qui le prime foto spia di nuova Fabia 2021). Oltre all'equipaggiamento di serie, Fabia Rally2 evo Edition 120 conta su cerchi in lega in magnesio verdi abbinate a minigonne specifiche e a un set completo di luci frontali extra a LED. Questa limited edition prevede inoltre, una livrea speciale e una targhetta, che identifica il numero di produzione. A tutto ciò si aggiunge: un certificato di autenticità, un pratico zainetto griffato e un esclusivo modellino Skoda Fabia Rally2 evo scala 1:18. Per quanto riguarda invece la parte meccanica, l’auto monta un propulsore da 1.600 cc 4 cilindri ottimizzato con un intercooler di ultima generazione, nuova fasatura delle valvole e una più efficiente mappatura della centralina. Queste modifiche migliorano le prestazioni del motore e ne aumentano la potenza massima che tocca ora i 290 CV. Gli ammortizzatori ricalibrati garantiscono poi maggior trazione e stabilità su tutti i tipi di fondo.

DA COLLEZIONE I pochi fortunati che si metteranno in garage Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 potranno contare su ulteriori modifiche e personalizzazioni ad hoc. Queste comprendono fra l’altro un cambio sportivo rivisitato, che consente di toccare una velocità massima di 202 km/h. Gli ordini per questa esclusiva limited edition sono già aperti. “Skoda Fabia Rally2 evo Edition 120 a tiratura limitata è una versione all-inclusive dell'auto che parteciperà al WRC 2021. Con le sue caratteristiche esclusive, la Rally2 evo Edition 120 non è soltanto una grintosa vettura da rally, è anche una vera e propria auto da collezione'', ha dichiarato Michal Hrabánek, Responsabile di Skoda Motorsport.