Rallye du Maroc 2024: esordio vincente per Dacia Sandrider con Al-Attiyah e Loeb

Il nuovo prototipo Dacia Sandrider lancia la sua candidatura per il successo nella prossima edizione della Dakar, dopo la vettura ottenuta al debutto in gara nel Rallye du Maroc. A portarlo al successo è stato l'esperto Nasser Al-Attiyah che con questo risultato si è garantito anche il terzo titolo consecutivo nel Mondiale Rally Raid, grazie anche ai precedenti successi ad Abu Dhabi e in Portogallo ottenuti con un Prodrive Hunter.

CAVALCATA VINCENTE Al-Attiyah, 5 volte vincitore della Dakar ma ritirato nell'ultima edizione, ha preso il comando nella prima tappa disputata lunedì e non lo ha più lasciato. La sua è stata un'autentica cavalcata senza neppure un contrattempo legato a forature o guasti meccanici, il che è un'ottima notizia anche per Dacia. Meno fortunato l'esordio sulla vettura gemella di Sebastien Loeb: il francese ha sbattuto in un fosso nel corso del prologo di domenica ed è dovuto partire 121°, affrontando anche la rottura di un braccio dello sterzo che gli ha fatto perdere 12 minuti lunedì. Nonostante questo, il nove volte iridato del WRC ha potuto confermare la competitività di Sandrider vincendo le tappe di mercoledì e venerdì, risultati che gli hanno permesso di chiudere in seconda posizione, regalando a Dacia una doppietta.

Rallye du Maroc 2024: Sebastien Loeb (Dacia)

VEDI ANCHE

MINI E FORD RIMANDATE Tra le altre vetture che vedremo alla Dakar e che hanno esordito al Rallye du Maroc si sono registrati i classici alti e bassi del debutto. La Mini JCW Rally 3.0 è partita fortissimo, ottenendo il miglior tempo nel prologo con Guerlain Chicherit. Il francese e il compagno di squadra Guillaume de Mevius hanno condotto una gara di alto livello fino alla tappa finale, iniziata occupando la seconda e terza posizione della classifica generale. Chicherit è stato fermato da un problema tecnico, mentre De Mevius ha dovuto sostituire una cinghia del motore. Il belga è stato scavalcato da Loeb, ma quantomeno è riuscito a difendere il podio, conservando 10' su Yazeed Al-Rajhi. Inconvenienti anche per il Ford Raptor T1+, anch'esso però in grado di mostrare a tratti un ottimo potenziale. Carlos Sainz ha vinto la tappa di giovedì ed è giunto quarto venerdì, dopo aver dovuto dire addio ai sogni di vittoria assoluta a causa di un problema tecnico che gli ha impedito di prendere il via martedì. Mattias Ekstrom, fresco di ingaggio, si è invece ritirato nel corso dell'ultima tappa.

Rallye du Maroc 2024: Daniel Sanders (KTM)

FESTA KTM TRA LE DUE RUOTE Tra le moto, in una competizione segnata dalla tragica scomparsa del francese Frederic Baudry, la vittora finale è andata alla KTM di Daniel Sanders. Per la casa austriaca il Rallye du Maroc è stato molto incoragginate in vista della Dakar, dato che in terza posizione si è classificato l'argentino Luciano Benavides, fratello di Kevin protagonista di un brutto incidente la scorsa primavera. Tra i due compagni di squadra si è piazzato lo spagnolo Tosha Schareina su Honda, staccato di 11' da Sanders.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/10/2024