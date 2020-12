Daniele Zeri Pubblicato il 28/12/20 h. 12:10

LE IRON DAMES SBARCANO SU YOUTUBE ''Iron Dames - Racing Beyond Limits'' è un progetto che ha poco da invidiare ad alcune ben più grandi produzioni oggi trasmesse sulle più famose piattaforme streaming, divenute il principale mezzo di consumo di prodotti multimediali nel mondo. Attraverso un viaggio lungo 6 episodi, tutti con una durata compresa tra i 15-20 minuti ciascuno, la nuova serie pubblicata su Youtube ci accompagna tappa per tappa attraverso il campionato 2020 della European Le Mans Series. Nonostante le difficoltà collegate alla pandemia, questa stagione ha confermato la squadra interamente al femminile ideata dalla visionaria Deborah Mayer come uno dei più interessanti progetti del motorsport: tre pilote di livello internazionale, sostenute da una crescente realtà come Iron Lynx, che stanno scrivendo importanti pagine di storia del nostro sport con l'obiettivo di aprire la strada ad un futuro dove l'uguaglianza di genere sia uno dei valori fondanti delle corse automobilistiche.

DIETRO LE QUINTE Rahel Frey, Michelle Gatting e Manuela Gostner sono le tre protagoniste indiscusse della web-serie, la quale attraverso un accesso dietro le quinte senza precedenti, ci porta al centro dell'azione e ci permette di comprendere meglio il mondo interiore di un pilota da corsa - dai momenti più affascinanti dei successi, alle egualmente potenti sconfitte. Ma in ''Racing Beyond Limits'' non vedrete solo i frenetici giorni dei weekend di gara: le protagoniste hanno infatto aperto le porte delle loro case e delle loro vite private, dandoci l'opportunità di imparare a conoscere meglio il lato umano di ognuna di queste tre pioniere dell'automobilismo femminile attraverso piccoli momenti della loro vita quotidiana. Tre personalità completamente diverse che, tuttavia, sono complementari tra loro e formano una squadra perfetta.

CARATTERI COMPLEMENTARI Abbiamo Rahel, la personificazione della precisione svizzera e dal ricco curriculum internazionale, descritta dalle compagne di squadra come la team leader; Michelle, la giovane e talentuosa danese che, oltre alle sue capacità al volante, rivela anche un carattere scherzoso ma al tempo stesso determinato, mentre affronta quella che definisce come la sua ultima possibilità per trasformare la propria passione in una carriera professionale; E che dire di Manuela, l'elemento mancante in questo bel mix, il cui contributo essenziale è la ciliegina sulla torta sia dal punto di vista prestazionale che motivazionale. La sempre sorridente e radiosa altoatesina assume perfettamente il ruolo di pilota di Bronze e ha lo straordinario dono di tenere alto il morale della squadra anche attraverso le immancabili difficoltà.

SEI PUNTATE DAL FACILE BINGE-WATCH Si parte dal ''kick-off'' del Paul Ricard - primo round di questa stagione 2020 della ELMS - per poi spostarsi sul leggendario circuito di Spa Francorchamps, prima del ritorno in notturna alla sede francese di Le Castellet, descritta dal trio delle Iron Dames come il loro ''posto fortunato''. Un episodio molto speciale è ovviamente dedicato alla gara più attesa dell'anno - la 24 Ore di Le Mans: un vero e proprio tuffo nella settimana più provante che un pilota di auto da corsa possa vivere e che ci permette di apprezzare l'immenso lavoro e la dedizione dietro alla preparazione per una gara come La Sarthe, in cui l'intera squadra ha davvero bisogno di funzionare come un'orchestra all'unisono. Il sogno di Rahel, Michelle e Manuela di salire un giorno su quel magico podio, potrebbero in fondo non essere così lontano.

UN PROGETTO CHE VA OLTRE LA PISTA I round di Monza e Portimao completano l'avventura di questo 2020 - un anno che, nonostante le difficoltà di cui tutti siamo a conoscenza, sarà anche ricordato per aver confermato il progetto ''Iron Dames'' come idea vincente. Perché oltre ai risultati in pista, essere una ''Iron Dame'' significa soprattutto essere una figura femminile forte e determinata, in grado di ispirare sempre più giovani donne a trasformare i propri sogni in realtà. Una web-series perfetta per le festività natalizie e per coloro che sentono già la mancanza delle corse, che potete gustarvi su Youtube. Qui sotto potrete gustarvi la prima puntata mentre qui potrete vedere l'intera serie: