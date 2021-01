PREMA AL COMPLETO C'è movimento nel piccolo paddock della Formula 3. Dopo la novità per il 2021 della divisione dalla Formula 2 con la quale non condividerà più i week end di gara ma si presenterà in alternanza a quest'ultima nei week end di Formula 1, appaiono i primo nomi dei piloti al via. L'italiana Prema è l'unica ad avere già assegnato le tre vetture disponibili. La squadra che ha vinto il titolo con Oscar Piastri nel 2020 ha scelto Olli Caldwell ai già annunciati Arthur Leclerc e Dennis Hauger. Per l'inglese si tratta di un ritorno nel team con cui corse nella Formula 4 italiana nel 2018 e l'anno successivo in Formula Regional. L'anno passato rimase sempre in un team italiano debuttando in Formula 3 con Trident.

DUE REDBULL IN HITECH GP Sembra che il team Hitech GP sia stato prescelto per diventare - si dice in forma non ufficiale, ma tant'è - un team di riferimento per Red Bull. Dopo aver assegnato Liam Lawson e Juri Vips per la Formula 2 al team di Silverstone, Helmut Marko, direttore del programma giovani del team di Formula 1 ha inviato anche Jack Crawford e Ayumu Iwasa al team d'oltremanica. Entrambi provengono dalla Formula 4 dove hanno ben figurato: il primo, americano, è arrivato secondo nella serie tedesca mentre Iwasa è il campione uscente della serie francese. Una carriera che ripercorre quella di Tsunoda per Iwasa che, spinto anch'egli dalla Honda, cresce nel vivaio Red Bull nel paddock della Formula 1. E' stato invece affidato al team Carlin il campione dell'ADAC Formula 4 Johnny Edgar. Il pilota che ha battuto Crawford sale quindi anch'egli di categoria ed è il primo nome che il team di Trevor Carlin può confermare.

VESTI PILOTA MERCEDES Indiscrezioni non ancora confermate danno il danese Frederik Vesti nuovo acquisto della Mercedes per il proprio vivaio di giovani piloti. Il campione della Formula Regional 2019 ha corso quest'anno in Formula 3 sempre con il team Prema piegandosi al compagno di box Piastri che ha vinto il titolo. Vesti dovrebbe passare al team ART forte dell'appoggio del team diretto da Toto Wolff.

CALAN WILLIAMS IN JENZER Primo pilota ufficializzato dalla svizzera Jenzer Motorsport è Calan Williams, pilota australiano che ritorna nella squadra con cui nel 2020 ha disputato la prima stagione della serie cadetta. Williams non ha lasciato particolarmente il segno, non marcando alcun punto.

Formazione provvisoria Formula 3 2021

Prema: Arthur Leclerc - Dennis Hauger - Olli Caldwell

Hitech GP: Jack Crawford - Ayumu Iwasa - ???

HWA Racelab: Matteo Nannini - ??? - ???

Jenzer: Calan Williams - ??? - ???

Carlin: Jonny Edgar - ??? - ???

Trident: ??? - ??? - ???

ART GP: Frederik Vesti? - ??? - ???

MP Motorsport: ??? - ??? - ???

Campos: ??? - ??? - ???

Charouz: ??? - ??? - ???