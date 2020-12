SECONDA STAGIONE IN F3 Rimarrà per una seconda stagione in Formula 3 Dennis Hauger, il norvegese che quest'anno ha corso con Hitech GP ed il supporto del Red Bull Junior Team. Il 17enne scandinavo nella prossima stagione corrrerà per il team Prema che lo ha ufficializzato ieri quale secondo pilota al fianco di Arthur Leclerc.

RED BULL CONTRO FERRARI Formazione interessante quella annunciata fin qui dalla compagine vicentina che vedrà la monoposto di Hauger colorata con i colori Red Bull. Il marchio austriaco ha rinnovato il supporto al giovane dopo una prima promettente stagione in cui è salito una volta sul podio. Hauger è arrivato in Formula 3 direttamente alla Formula 4. Sull'altra vettura, come detto, salirà il fratello minore di Charles Leclerc, anch'egli parte del vivaio giovani piloti della Ferrari.

NANNINI CON HWA L'italiano Matteo Nannini ha deciso anch'egli di riprovarci e sarà al via per una seconda stagione con l'HWA Racelab. La squadra tedesca, famosa finora per i suoi trascorsi in DTM come team ufficiale Mercedes costituito dallo stesso fondatore del campionato, lo aveva fatto girare anche nei test invernali della Formula 2 in Bahrain la scorsa settimana. Il nipote dell'ex pilota di Formula 1 Alessandro, è stato campione della Formula 4 medio-orientale nel 2019, mentre quest'anno ha affrontato una stagione in Formula 3 avara di risultati con il team Jenzer.