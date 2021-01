FORMAZIONE HITECH Il team inglese Hitech GP ha ufficializzato in giornata la propria formazione per la stagione 2021 di Formula 2. La squadra con sede nei pressi di Silverstone diventerà una squadra nell'orbita della Red Bull: nel prossimo campionato a salire sulle due monoposto lasciate libere alla fine della stagione appena conclusa da Luca Ghiotto e Nikita Mazepin saranno Juri Vips e Liam Lawson.

QUASI ESORDIENTI Potremmo definirli entrambi esordienti nella massima categoria al di sotto della Formula 1 se non fosse che l'estone Vips nel 2020 ha disputato alcune tappe in assenza di Sean Gelael al team DAMS. Inizialmente girato nella SuperFormula Giapponese, Vips ha dovuto rivedere i propri impegni agonistici a causa del Coronavirus. E' invece un esordiente Liam Lawson che ha disputato la Formula 3 lo scorso anno finendo in quinta posizione assoluta con tre vittorie.

DARUVALA RESTA CON CARLIN Ai due già citati del vivaio Red Bull si affianca Jehan Daruvala, confermato dopo una stagione non troppo esaltante al team Carlin. Si pensi che il suo compagno di squadra è stato l'esordiente Yuki Tsunoda, promosso in Formula 1. L'indiano ritornerà al via con la compagine inglese anche nel 2021. Impegno non da poco dunque per il vivaio del team austriaco che supporta ben tre piloti in Formula 2, categoria molto dispendiosa che alcuni anni fa - finché esisteva la preferita World series by Renault - il responsabile dei giovani piloti Helmut Marko aveva chiaramente affermato di non apprezzare. Sempre al team Hitech, inoltre, la Red Bull ha piazzato Ayumu Iwasa e Jack Crawford. Questi ultimi correranno in Formula 3.

Formazione provvisoria Formula 2 2021

Prema: Robert Shwartzman - Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich - ???

Carlin: Jehan Daruvala - Dan Ticktum?

Hitech GP: Liam Lawson - Juri Vips

ART GP: ??? - ???

MP Motorsport: Lirim Zendeli - ???

Charouz Racing: ??? - ???

DAMS: ??? - ???

Campos Racing: Ralph Boschung - ???

HWA Racelab: ??? - ???

Trident: ??? - ???