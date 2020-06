MESSAGGI DALL'ALTO Ai tanti messaggi di auguri arrivati in questi giorni ad Alex Zanardi, si aggiunge stamattina anche quello del Santo Padre. Papa Francesco I ha scritto, per mezzo delle pagine della Gazzetta dello Sport, poche sentite righe di suo pugno al campione paralimpico e pilota emiliano, dal 19 giugno scorso costretto in ospedale in seguito al tremendo incidente occorsogli mentre partecipava alla Staffetta Tricolore.

LA LETTERA ''Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso'' - si legge in italiano nella lettera di Papa Bergoglio - ''Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità iuna lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore La benedica e la Madonna la custodica''.

SPERANZA Intanto la quarta notte è trascorsa tranquilla per Alex, che resta sedato e lo resterà per altri 7-10 giorni al fine di permettergli il miglior recupero possibile. Il dottor Giuseppe Oliveri, che ha operato Zanardi e dichiarato che il danno assonale parrebbe scongiurato, spiega che ''Mediamente, un trauma cranico di questa entità rimane sedato tra i 10 e i 15 giorni, partendo da Venerdì''. Un altro segnale di speranza arriva, inoltre, dal figlio Niccolò, che ha postato su instagram una foto in cui tiene la mano del padre nel letto d'ospedale e scrive: ''Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti''.