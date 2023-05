Addio a Mariella Mengozzi, direttrice del Museo dell'Automobile di Torino

Se n’è andata questa mattina Mariella Mengozzi. La Direttrice del Museo dell’Auto di Torino aveva 60 anni e, secondo quanto riportata dall’agenzia Ansa, da qualche mese lottava contro un male incurabile. Romagnola nata a Forlì, guidava il Mauto dal 2018 dopo esperienze nel marketing in Disney e in Ferrari, dove aveva anche curato la Maranello Experience con il Museo Ferrari di Maranello.

Mariella Mengozzi e Benedetto Camerana

SENNA TRIBUTE Avevamo avuto il piacere di conoscerla e l’onore di collaborare con lei ormai quasi dieci anni fa, lavorando a stretto contatto alla nascita dell’Ayrton Senna Tribute 1994-2014, organizzato da FormulaPassion a Imola nel 2014 e da lei coordinato come Event General Manager. Un’occasione in cui abbiamo conosciuto una professionista determinata ma anche e soprattutto una persona gentile, mai sopra le righe, pronta a incoraggiare tutti con la sua empatia e il suo sorriso travolgente, anche nei momenti di maggior tensione e stanchezza.

Mariella Mengozzi durante l'Ayrton Senna Tribute 1994.2014 | Foto: Salvo Sardina

CIAO MARIELLA Qualità che sicuramente ha messo sul piatto durante la sua direzione del Museo dell’automobile di Torino, divenuto in questi anni un punto di riferimento per gli appassionati anche a livello internazionale. Da parte di Salvo Sardina, Simone Valtieri, Luca Manacorda, ma in generale da parte di tutta la redazione di MotorBox, le più sincere condoglianze alla famiglia. Ciao Mariella, mancherai.