UN LUNGO AMORE Mick Schumacher parteciperà al Mondiale di F2, la serie cadetta e propedeutica alla Formula Uno, con il team Prema, la stessa squadra che gli ha permesso di conquistare il titolo iridato nella Euro Formula 3. Ad annunciare il proseguo del rapporto è stato lo stesso team del 19enne, figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, sulla pagina Instagram ufficiale della squadra. Da sottolineare che, a differenza di molti giovani piloti che approdano in Formula Uno senza passare dalle serie cadette, Mick sta facendo tutta la trafila tradizionale per giungere dai campionati minori a ruote scoperte alla serie regina, una dimostrazione di umiltà che di certo gli permetterà di arrivare in F1, portando con sé un bagagliaio di esperienza notevole.

LE PAROLE “Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione in F2" ha commentato Mick Schumacher sul suo profilo Instagram. "E' un passo naturale nel mio percorso sportivo che mi permetterà di accrescere la mia esperienza di guida. I ragazzi del Team Prema sono per me come una famiglia e non posso che ringraziarli per i risultati raggiunti insieme in questa stagione. Sono entusiasta di prendere parte ai test di F2 ad Abu Dhabi”.