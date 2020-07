A SEGNO PAGENAUD E NEWGARDEN MA DIXON COMANDA Prime vittorie stagionali sul piccolo ovale di Newton, in Iowa, per Simon Pagenaud e Josef Newgarden. Dopo la striscia iniziale di vittorie di Scott Dixon, ancora al comando della classifica generale con due corse in cui ha badato ai punti, ad imporsi sono stati il francese - autore di una rimonta dall'ultima posizione - e l'americano che ha fatto praticamente gara a sé. Rivedi le due gare del week end scorso grazie al 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che il canale YouTube ufficiale dell'Indycar Series diffonde all'indomani di ogni gara.