GANASSI PIGLIATUTTO Si è aperta decisamente nel segno del team Ganassi la stagione 2020 dell'Indycar Series. Scott Dixon ha centrato il terzo successo stagionale consecutivo imponendosi nella gara del sabato grazie anche a problemi ed errori altrui mentre alla domenica, in quello che è stato il primo week end in cui si sono disputate due gare sullo stesso tracciato, Felix Rosenqvist ha fatto suo il successo con una strategia tutta in rimonta. Nel complesso due belle gare combattute e ricche di azione sulla pista vecchio stile del Wisconsin nei pressi di Elkhart Lake. Rivivi le due gare del week end tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti diffusa dal canale YouTube ufficiale dell'Indycar series all'indomani di ogni gara.