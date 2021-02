CAMPOS AL COMPLETO Formazione completa al team Campos Racing che solamente poche settimane fa ha dato l'estremo saluto allo storico fondatore Adrian Campos. La squadra ora diretta dal figlio di quest'ultimo non ha perso tempo e riconferma i propri obiettivi agonistici ufficializzando in Gianluca Petecof il secondo pilota per la stagione 2021 di Formula 2. Petecof va ad affiancarsi a Ralph Boschung, pilota annunciato ancor prima del termine della scorsa stagione e di ritorno dopo un anno di stop.

CAMPIONE DELLA FORMULA REGIONAL Il giovane brasiliano proviene direttamente dalla Formula Regional European Championship organizzata da Aci Sport e che da quest'anno sarà protagonista della fusione con l'ex Eurocup Renault 2.0. Il 18enne di San Paolo ha messo le mani sul campionato propedeutico piegando il compagno di squadra Arthur Leclerc, fratello minore di Charles. Cresciuto al team Prema dove ha militato anche in Formula 4, Petecof si è reso autore di una striscia di quattordici arrivi a podio ed un totale di quattro vittorie. Nel 2019 è stato vicecampione della Formula 4 italiana (correva anche nella serie tedesca) alla seconda stagione con Prema.

PETECOF LASCIA IL FERRARI DRIVER ACADEMY Già nei giorni scorsi il pilota sud-americano aveva annunciato che nel 2021 non avrebbe più fatto parte del Ferrari Driver Academy. Dopo diverse stagioni nel vivaio del team di Maranello, il brasiliano prosegue per la sua strada. Questo si inquadra nella - probabile - scelta di Maranello di preferirgli Callum Ilott (dopo il passaggio di Mick Schumacher in Formula 1, ndr) che tuttavia non sarà scontato rivedere al via della Formula 2. Con l'inglese a precedere il suo cammino verso la Formula 1, Petecof sarebbe probabilmente stato ''parcheggiato'' in Formula 3 a combattere nuovamente contro Leclerc, e forse il brasiliano ha voluto e potuto guardare altrove. Mossa analoga quella del compagno Enzo Fittipaldi, che dopo diverse stagioni in FDA ha scelto di tornare in America e provare la strada che porta all'Indycar sotto l'ala di Andretti.

Formazione provvisoria Formula 2 2021

Prema: Robert Shwartzman - Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich - ???

Carlin: Jehan Daruvala - Dan Ticktum

Hitech GP: Liam Lawson - Juri Vips

ART GP: Theo Pourchaire - ???

MP Motorsport: Lirim Zendeli - ???

Charouz Racing: ??? - ???

DAMS: Marcus Armstrong - Roy Nissany

Campos Racing: Ralph Boschung - Gianluca Petecof

HWA Racelab: Matteo Nannini - Alessio Deledda

Trident: ??? - ???