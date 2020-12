PETECOF CAMPIONE 2020 E' Gianluca Petecof il campione della stagione 2020 della Formula Regional Europa. Il 18enne brasiliano si è imposto nella serie promossa da Aci Sport in una stagione non proprio agevole: nonostante la carenza di vetture in pista, i rivali di Petecof più temibili sono stati proprio i compagni di squadra in seno al team Prema.

PETECOF CONTIENE LECLERC A dispetto di un maggior numero di vittorie stagionali, 4 contro 6, è il brasiliano a laurearsi campione. Arthur Leclerc ha dovuto arrendersi alla costanza del compagno di box, ma anche ad un week end nero quale è stato l'epilogo stagionale di Vallelunga. Dopo aver saltato le qualifiche per problemi al motore, il monegasco ha chiuso le due gare con un sesto posto ed un ritiro. Annullata la gara della domenica mattina per la forte pioggia.

QUATTRO CENTRI NELLE PRIME TRE TAPPE Come tutti i campionati, anche la Formula Regional ha visto il proprio calendario rivisto e posticipato a causa del COVID. Petecof si è imposto in quattro manche nelle prime tre tappe di Misano, Le Castellet e Spielberg. Poi solo arrivi a podio (sei). Storia diversa per Leclerc che di vittorie ne ha infilate sei, ma dopo la tripletta del Mugello non ha più ritrovato il gradino più alto del podio. Da metà stagione in avanti è stata la volta di Oliver Rasmussen, terzo portacolori Prema, che ha vinto le due gare di inizio e fine campionato, oltre ad altri quattro round. Il danese ha chiuso a pari punti con Leclerc ma deve accontentarsi della terza posizione finale. Dopo i piloti non-Prema troviamo Patrick Pasma al quarto posto con quattro centri mentre alle sue spalle ha chiuso Pierre-Louis Chovet con una sola affermazione.

FUSIONE CON L'EUROCUP RENAULT Il futuro della Formula Regional vedrà dal 2021 la fusione con l'Eurocup di Formula Renault 2.0, categoria che ha sempre resistito bene nel corso degli anni e alla quale andava invitabilmente in contrasto. Quest'ultima, infatti, quando fu lanciata la Formula Regional adottò gli stessi telai creando quindi le basi per una piattaforma comune. La partnership tra i due campionati vedrà non solo una griglia rinfoltita data dalla confluenza dei team di entrambe le serie, ma la denominazione del campionato diventerà 'Formula Regional European by Alpine'.