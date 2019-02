Autore:

Simone Valtieri

CLASSIFICA CORTA Due giorni su tre sono andati in archivio nei test di FIA Formula 2 di Jerez de la Frontera e il mattatore è stato, sin qui, l'olandese Nyck de Vries, capace di imporsi in tre sessioni su quattro (ogni giorno i tempi si azzerano tra mattina e pomeriggio). Ma a fare scalpore è l'attesissimo rookie Mick Schumacher. Il figlio d'arte tedesco, appena giunto nella categoria cadetta ha subito stampato il terzo miglior tempo nella prima giornata, a circa 4 decimi da De Vries. Nel secondo giorno Schumi Jr si è migliorato di ben nove decimi, e pur avendo peggiorato la sua posizione da terzo a quinto, è ora a soli 133 millesimi dall'olandese, con ben sette piloti racchiusi in meno di due decimi.

SUPER NYCK Dicevamo di de Vries, l'olandese scuola McLaren al volante della monoposto del team ART Grand Prix, ha comandato la classifica per tutto il day 1 e fino alla mattina del day 2, passando poi nel pomeriggio della seconda giornata a fare prove di passo gara (così come tutti i proprietari dei sette migliori tempi), lasciando strada libera al francese Dorian Boccolacci, autore del miglior tempo del pomeriggio lontano comunque sette decimi dalla miglior prestazione di de Vries (gli vale, infatti, il 13° tempo assoluto).

BRAVO GHIOTTO Tra i sette migliori c'è il nostro Luca Ghiotto, seconda posizione assoluta per lui dopo due giorni di test, ad appena 22 millesimi dal miglior tempo. Dietro di lui il suo compagno della UNI Virtuosi, il cinese Guanyu Zhou, che ha preceduto lo svizzero Louis Deletraz (Carlin) e il già citato Mick Schumacher (Prema Racing). Bene anche il duo della DAMS, composto dal canadese Nicholas Latifi e dal brasiliano Sergio Sette Camara, entrambi a circa due decimi dalla cima, davanti ai due del Sauber Junior Team Callumm Ilott e Juan Manuel Correa. Chiude la top ten Richard Verschoor della MP Motorsport. Nelle retrovie Giuliano Alesi, figlio dell'amatissimo Jean, 16° e Antonio Fuoco, che ha testato con il team Trident ottenendo il 18° crono complessivo. Stamattina si torna in pista per la 5° sessione, poi nel pomeriggio la 6° e conclusiva.

Test Formula 2 a Jerez de la Frontera - Risultati day-1-2