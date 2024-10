A Imola le Finali Mondiali Ferrari 2024: in programma anche una sfilata in centro

È stato presentato all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il programma delle Finali Mondiali Ferrari 2024, organizzate sul circuito romagnolo per la terza volta nella loro storia. La manifestazione si terrà dal 15 al 21 di ottobre e quest'anno sarà arricchita da un'iniziativa inedita, la parata del Ferrari Show.

L'ATTIVITA' IN PISTA Fulcro delle Finali Mondiali saranno ovviamente le gare: si inizierà con le sfide conclusive delle serie internazionali Europa e Nord America, con oltre 100 vetture attese in pista tra mercoledì 16 e venerdì ottobre. Nel fine settimana sarà poi il momento dell'assegnazione dei titoli mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli: sabato in programma le qualifiche e la Superpole, mentre domenica mattina si diputerà la gara. Ad alternarsi alle competizioni saranno le attività in pista riservate ai programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programma e Club Competizioni GT che permetterranno al pubblico di ammirare tantissime vetture da competizione del Cavallino Rampante.

LA NOVITA' DELLA PARATA La giornata di domenica sarà arricchita da una novità assoluta, ribattezzata Ferrari Show: si tratta di una parata che vedrà protagoniste anche in questo caso decine di vetture da competizione, capitanate dalle 499P protagoniste del campionato WEC e vincitrici delle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans. Presente anche la 296 GT3 che quest'anno ha trionfato alla 24 Ore di Daytona. Saranno presenti tutti gli equipaggi che hanno contribuito a questi storici successi. Il Ferrari Show partirà dal centro storico di Imola ed entrerà in autodromo a partire dalle 12:50. Poco dopo le 14 sul rettilineo principale verrà eseguito l'ìnno nazionale, seguito da un suggestivo Air Show.

INFO UTILI L'accesso alle tribune sarà gratuito nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 (Tribune Start 1, 2 e 3) mentre sabato e domenica si potrà acquistare un biglietto per le singole giornate - al costo di 13,50 € il sabato e 21,50 € la domenica - oppure un mini abbonamento per i due giorni (Tribuna Start 3 partenza, alla Tribuna Tosa, alle Tribune Acque Minerali 1/2/3 e alla Tribuna Rivazza 1). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni compiuti. Il programma dettagliato delle Finali Mondiali Ferrari 2024 e i dettagli per l'acquisto dei biglietti onlibne sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/10/2024