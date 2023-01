Dakar Auto, tappa 7: Al Rajhi si riscatta, Al-Attiyah amministra

Annullata la competizione per moto e quad a causa delle condizioni meteo difficili dopo le forti precipitazioni di ieri, la settima tappa della Dakar 2023 da Riyadh ad Al-Duwadimi era tutta dedicata ad auto e camion. 333 km cronometrati e 528 di trasferimento in modalità marathon, ossia senza assistenza, su un percorso accorciato rispetto al programma iniziale. Il successo è andato a Yazeed Al Rajhi, che si prende così una bella rivincita dopo il disastro di ieri, quando un problema meccanico alla sua Toyota gli ha fatto perdere addirittura 5 ore facendolo sprofondare dal terzo al 35esimo posto della classifica generale.

AUDI ANCORA IN DIFFICOLTA' Il podio di giornata è stato completato da Vaidotas Zala, staccato di 8 minuti, e da Guerlain Chicerit, terzo a 10 minuti, entrambi al volante di un Prodrive Hunter. Dopo la giornata terribile di ieri, con il ritiro definitivo di Stephane Peterhansel e l'addio ai sogni di gloria di Carlos Sainz, anche oggi è andata decisamente male all'Audi. Mattias Ekstrom ha avuto un problema poco dopo aver fatto segnare il miglior tempo al km 196 distruggendo la posteriore sinistra e si è fermato lungo il percorso, ricevendo poi l'aiuto dello spagnolo. Oltre 2 le ore perse per questo inconveniente, facendo svanire i sogni di gloria dell'ultima RS Q E-TRON E2 rimasta in lizza per un piazzamento in classifica generale. Lo svedese aveva infatti iniziato la giornata in quinta posizione.

AL-ATTIYAH AMMINISTRA Potendo contare su un vantaggio in classifica generale superiore all'ora, Nasser Al-Attiyah non ha corso particolari rischi, concludendo la giornata fuori dalla top10. Nessun problema per il qatariota, che ha concesso circa 5' al sudafricano Henk Lategan, anche lui al volante di una Hilux del team Toyota Gazoo Racing. Il distacco tra i due è ora di 61 minuti e 4 secondi, mentre sul podio virtuale troviamo anche il brasiliano Lucas Moraes, pure lui al volante di una Hilux del team Overdrive Racing. Quarta posizione per una leggenda della Dakar, il sudafricano Giniel De Villiers, altro portacolori del team Toyota Gazoo Racing che sta monopolizzando questa edizione della competizione. A provare ad interrompere questo dominio è rimasto Sebastien Loeb, quinto con il suo Prodrive Hunter del team Bahrain Raid Xtreme. Il francese, che oggi ha viaggiato spesso nel ruolo di apripista, ha guadagnato un paio di minuti sul leader della generale, ma ha chiuso alle spalle di Lategan e De Villiers. Il podio è al momento lontano poco più di 40 minuti. Domani altra tappa maratona, con i piloti che da Al Duwadimi torneranno a Riyadh.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 7a TAPPA RIYADH-AL DUWADIMI

POS. EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO 1 Yazeed Al Rajhi Dirk Von Zitzewitz Overdrive Racing 03H 06' 23'' 2 Vaidotas Zala Paulo Fiuza Teltonika Racing. + 08' 54'' 3 Guerlain Chicherit Alex Winocq Gck Motorsport + 10' 15'' 4 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 11' 21'' 5 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Team + 13' 19'' 6 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing + 13' 26'' 7 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Factory Team + 14' 03'' 8 Pierre Lachaume Francois Beguin MD Rallye Sport + 16' 05'' 9 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme + 16' 19'' 10 Guoyu Zhang Jean-Pierre Garcin Baic Orv + 16' 32''

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 7a TAPPA

POS. EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing 27H 26' 23'' 00' 10'' 2 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing + 01H 01' 04'' 20' 00'' 3 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing + 01H 11' 24'' 4 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 01H 36' 47'' 04' 00'' 5 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme + 01H 54' 17'' 02' 00'' 6 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing + 02H 12' 30'' 02' 00'' 7 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Team + 02H 14' 40'' 08' 00'' 8 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Benzina Team + 02H 17' 26'' 9 Wei Han Ma Li Hanwei Motorsport Team + 02H 51' 38'' 01' 00'' 10 Lionel Baud Rémi Boulanger Overdrive Racing + 03H 17' 59'' 50' 00''

